陳立武布局！英特爾宣布資料中心、PC晶片兩大部門新主管

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
英特爾（Intel）8日宣布高階主管人事異動。 歐新社
英特爾（Intel）任命兩大產品部門新主管，並宣布原本掌管這兩大部門的高階主管霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）將離職

英特爾周一（8日）發布聲明表示，原為安謀高階主管的科契成（Kevork Kechichian）將加入英特爾擔任資料中心主管；個人電腦（PC）晶片事業部門，則是由已在公司任職超過40年的強森（Jim Johnson）負責。

英特爾同時宣布，公司成立了一支中央工程團隊，由6月到職的資深副總裁艾彥加爾（Srinivasan Iyengar）帶領。這三位高階主管都將直將向執行長陳立武報告。

陳立武今年3月出任英特爾執行長後，正在多個關鍵高階主管職位改用他自己任命的人選，以完成他想重塑英特爾的任務。英特爾曾經稱霸半導體產業，但現在營運落後對手，尤其是在與人工智慧（AI）有關的產品方面。

彭博資訊指出，新宣布的高層主管當中，科契成特別必須要有一套策略和產品線，來切入資料中心這塊市場。資料中心市場因為大量資金投入新的AI基礎建設，有著爆發性的商機。資料中心市場原本曾幾乎全仰賴英特爾的Xeon伺服器處理器，如今，輝達（Nvidia）在這領域創造數百億美元的營收。

英特爾說，職離的霍特豪斯在未來幾個月仍會是公司的策略顧問，以確保無縫轉接。霍特豪斯在英特爾任職逾30年，在前任執行長基辛格離職後，接下共同執行長，直到公司找來陳立武擔任執行長。

主管 離職 職位 英特爾 陳立武

