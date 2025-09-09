美元走貶延續疲弱就業數據後頹勢 日圓止貶回升

美元指數周一（8日）下滑，延續在8月美國就業報告公布後出現的跌勢。日圓收復日本首相石破茂宣布將辭職後的貶幅；儘管法國政府遭遇不信任投票，歐元仍上漲。

美元指數周一下滑0.32%，報97.45。

TJM FX策略主管Alvaro Vivanco表示：「美國數據的噪音顯著上升，最新的硬數據證實了軟數據所顯示的

方向」，「所有這些都再次堅定了我繼續做空美元的信念」。

市場押注聯準會下周將降息至少1碼。目前焦點轉向周四公布的美國消費者物價指數（CPI）數據，共識預期是整體和核心CPI月比上漲0.3%。

美元兌日圓今天盤初走貶，貶值幅度達0.15%，報147.28日圓；美元兌日圓8日小幅升值0.05%，至147.50，美元回吐稍早一度達0.8%的升幅。交易人士試圖找出石破茂的接任者可能是誰，以及新領導人對貨幣政策意味著什麼。

交換合約市場的定價顯示，市場預期日本央行未來四次會議上升息約19個基點，與上周五大致相同。

不過，根據CFTC最新持倉報告，避險基金將日圓空頭部位增至約56億美元。

歐元兌美元升值0.4%至1.1765美元，為7月28日以來的最高水準。

法國總理貝胡在議會的信任投票失利後將辭職。法國政局暫時處於背景地位，歐元隔夜隱含波動率一度飆升，隨後回落並趨於穩定，約為8%。

瑞士法郎兌美元表現在G-10貨幣中領先，美元兌瑞郎貶值0.6%至0.7930。