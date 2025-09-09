金價再刷新高達3,646美元 油價止跌回升因OPEC+僅小幅增產

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
金價再刷新高，今年迄今為止，黃金價格已上漲37%，繼2024年上漲27%之後再度走高。路透

國際金價周一（8日）漲破每英兩3,600美元並再創新高，延續上周美國疲弱就業數據公布後的漲勢；原油價格周一收漲，收復上周的部分跌幅，交易人士權衡石油輸出國組織與盟國（OPEC+）決定溫和增產與沙烏地阿拉伯國家石油公司調降對亞洲原油售價的影響，投資人也消化了對俄羅斯原油實施更多制裁的可能性。

現貨金價勁揚逾1％ 創下3,646.46美元新高

黃金周一首度突破每英兩3,600美元的水準，創下歷史新高，原因是疲軟的美國勞動力市場數據強化了聯準會下周將降息的預期。

現貨黃金價格周一收盤上漲1.37%，至每英兩3,635.98美元。金價盤中創下3,646.46美元的歷史新高。

12月交割的美國黃金期貨收高0.7%，報3,677.40美元。

Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示，短期內黃金的上漲勢頭可能會延續到3,700-3,730美元，任何短暫的回檔都可能被視為買入機會，「動力市場的持續疲軟和聯準會在2026年初持續降息的預期可能會為金價提供持續的支撐」。

上周五的就業報告顯示，8月美國就業成長大幅放緩。根據CME FedWatch工具，交易人士們目前認為聯準會在9月會議降息25個基點的可能性為88%，降息50個基點的可能性約為12%。

降息會降低持有非孳息黃金的機會成本，因此有助支撐金價。

今年迄今為止，黃金價格已上漲37%，繼2024年上漲27%之後再度走高。推動金價上漲的因素包括美元走軟、各國央行強勁的黃金儲備積累、寬鬆的貨幣政策環境，以及全球不確定性加劇。

周日的官方數據顯示，中國央行在8月份連續第10個月購買黃金。與此同時，指標10年期美國公債殖利率創下五個月來的最低點。

其他貴金屬中，現貨白銀上漲0.8%，至每英兩41.29美元，盤初觸及2011年9月以來最高。白金漲0.6%，報1,381.49美元；鈀金漲2.1%，報1,132.87美元。

油價收漲

布蘭特原油11月期貨結算價上漲52美分，漲幅0.79%，至每桶66.02美元；美國西德州中級原油（WTI）10月期貨結算價上漲39美分，漲幅0.63%，至每桶62.26美元。

交易人士權衡石油輸出國組織與盟國（OPEC+）決定溫和增產的結果。OPEC+周末表示計劃從10月起進一步增產，但增產幅度低於一些分析師的預期。

OPEC+的八個成員國將從10月起每天增產13.7萬桶。不過，這比9月和8月的增產約每日55.5萬桶及7月和6月的增產每日41.1萬桶要低得多。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen說：「市場在這次OPEC+增產問題上反應過度了。今天我們看到的是典型的『傳言時拋售，事實公布後買入』的行情反應。」

周一稍早，這兩大指標原油價格都上漲了1美元以上，但稍後漲勢收斂，因為在OPEC+產油國同意提高產量的第二天，世界最大石油出口國沙國調降銷往亞洲的阿拉伯輕質原油的官方售價。這凸顯沙國認為需求在惡化。

美國總統川普周日表示，他已準備好進入制裁俄羅斯的第二階段，這是他最接近於暗示自己即將因烏克蘭戰爭而加強對莫斯科或其石油買家的制裁。

