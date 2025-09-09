快訊

大氣不穩定白天偏熱 吳德榮：午後慎防大雷雨

美國人去年被騙百億美元 美國務院宣布制裁東南亞線上詐騙

運動部今掛牌 金牌部長李洋就任

台積電ADR勁揚逾1% 日月光ADR狂飆近10%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周一（8日）收漲，台積電ADR收盤勁揚1.55%，報每股247.19美元，換算並折合台幣後為每股1,505.04元，較台北交易股票溢價率為27.55%。日月光ADR飆漲近10%，反映昨天在台股交易攻上漲停的熱烈走勢。

道瓊工業指數周一收盤上漲0.25%，收在45,514.95點：標普500指數上漲0.21%，收6,495.15點；那斯達克指數上漲0.45%，以21,798.70點作收，創紀錄新高。

費城半導體指數上漲48.21點，漲幅0.84%，報5,809.61點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 175.20 +9.93 171.50 2.16

中華電 CHT 134.53 +0.02 134.50 0.02

台積電 TSM 1,505.04 +1.55 1,180.00 27.55

聯電 UMC 41.95 +1.32 41.60 0.84

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台股 台積電

延伸閱讀

台股創新高 再寫四紀錄…中小股活跳跳助力大盤攻堅

三大名師：台股挑戰25,000…大盤四好四壞投顧樂觀資金行情

台積電領漲逼近歷史高價 台股高檔震盪

日月光先進封裝＋AI 測試雙引擎、股價攻漲停 法人：問題都「匯」過去

相關新聞

迎本周重要通膨數據 那指收創新高、史指道指上揚

那斯達克綜合指數收於歷史高位，投資人迎接數據密集的一周，其中包括兩項備受關注的通膨數據。

Fed降息機率升 金價創高…高盛：將飆上5,000美元

國際金價8日再創新高，主因美國上周公布的就業數據意外疲軟，使市場押注聯準會（Fed）降息的機率升高。

日相請辭效應…下月難升息 自民黨黨魁選舉10月4日舉行

日本首相石破茂7日宣布將辭去自民黨黨魁與首相職務，日圓8日走貶，日股大漲。自民黨8日舉行高層會議，為10月4日舉行的黨魁...

IEA：液化天然氣面臨六年最大增產潮 明年恐供過於求

全球液化天然氣（LNG）市場2026年起將面臨多年的供應過剩，可能導致價格下跌至俄烏戰爭引發的能源危機來最低。

日本上季GDP成長 優於預期

日本內閣府8日公布修正後數據，確認截至6月底的今年第2季，經濟持續成長，主要受惠於民間消費數據上修。

OPEC+增產放緩 油價反彈

國際油價8日上漲約2%，收復上周部分失土，因西方國家可能啟動對俄羅斯原油進一步制裁，且石油國組織與夥伴國（OPEC+）同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。