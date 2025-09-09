台積電ADR勁揚逾1% 日月光ADR狂飆近10%
台股ADR周一（8日）收漲，台積電ADR收盤勁揚1.55%，報每股247.19美元，換算並折合台幣後為每股1,505.04元，較台北交易股票溢價率為27.55%。日月光ADR飆漲近10%，反映昨天在台股交易攻上漲停的熱烈走勢。
道瓊工業指數周一收盤上漲0.25%，收在45,514.95點：標普500指數上漲0.21%，收6,495.15點；那斯達克指數上漲0.45%，以21,798.70點作收，創紀錄新高。
費城半導體指數上漲48.21點，漲幅0.84%，報5,809.61點。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 175.20 +9.93 171.50 2.16
中華電 CHT 134.53 +0.02 134.50 0.02
台積電 TSM 1,505.04 +1.55 1,180.00 27.55
聯電 UMC 41.95 +1.32 41.60 0.84
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
