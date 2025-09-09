美股那指創新高 標普500近紀錄高點 交易員全力押注聯準會降息

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
那斯達克指數８日上漲0.45%，收報21,798.70點，創紀錄新高。投資人期待在經濟出現下滑但尚未崩潰之際降息，將為美國企業界提供助力。路透
那斯達克指數８日上漲0.45%，收報21,798.70點，創紀錄新高。投資人期待在經濟出現下滑但尚未崩潰之際降息，將為美國企業界提供助力。路透

美國股市那斯達克指數周一創下收盤紀錄新高，受助於博通大漲。標普500指數攀升，因投資人押注美國聯準會將很快降低借貸成本以支撐經濟成長。

道瓊工業指數上漲0.25%，收在45,514.95點：標普500指數上漲0.21%，收6,495.15點；那斯達克指數上漲0.45%，以21,798.70點作收，創紀錄新高。

標普500指數今年累漲約10%，那斯達克指數上漲約13%。

上周五疲軟的非農就業報告加劇市場對美國就業市場疲軟的擔憂，這份報告發布後標普500指數下滑。投資人預計今年將多次降息。

根據芝商所（CME）的FedWatch工具，交易員已經完全消化了聯準會在9月17日結束為期兩天政策會議時，至少降息25個基點的預期，利率期貨市場認為降息50個基點的可能性為10%。

Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide警告：「焦點是下周三的聯準會降息。市場很貪婪。已經消化了25個基點的預期。現在，如果有人買入是因為預期降息50個基點，要知道，不可能降那麼多的。」

但許多券商修改了對聯準會的降息預期。巴克萊現在預計2025年將降息三次，每次25個基點，之前預期兩次。渣打銀行預計9月將降息50個基點，是之前預測幅度的兩倍。

晶片製造商博通股價攀升3.2%，延續了上周四聲稱預計人工智慧（AI）相關收入將大幅增長以來的漲勢。該公司市值已達1.6兆美元，是華爾街市值第七大公司。

在標普500指數的11大類股中，有六類股下跌，公用事業股領跌，跌幅1.07%。科技股上漲0.67%。

本周，投資人將密切關注通膨數據和勞工統計局的基準就業修正值，以尋找有關美國經濟健康狀況的進一步線索，並觀察這些數據是否會強化能更大幅度降息的理由。

散戶交易平台Robinhood Markets大漲16%，營銷平台AppLovin大漲12%，這兩家公司將於9月22日加入標普500指數。

EchoStar猛漲20%，此前這家電信服務公司同意以約170億美元的價格向SpaceX出售無線頻率許可證，用於星鏈（Starlink）衛星網。

其他電信公司下跌。AT&T和威瑞森均下跌逾2%，T-Mobile下跌近4%。

指數 標普 聯準會

相關新聞

迎本周重要通膨數據 那指收創新高、史指道指上揚

那斯達克綜合指數收於歷史高位，投資人迎接數據密集的一周，其中包括兩項備受關注的通膨數據。

Fed降息機率升 金價創高…高盛：將飆上5,000美元

國際金價8日再創新高，主因美國上周公布的就業數據意外疲軟，使市場押注聯準會（Fed）降息的機率升高。

日相請辭效應…下月難升息 自民黨黨魁選舉10月4日舉行

日本首相石破茂7日宣布將辭去自民黨黨魁與首相職務，日圓8日走貶，日股大漲。自民黨8日舉行高層會議，為10月4日舉行的黨魁...

IEA：液化天然氣面臨六年最大增產潮 明年恐供過於求

全球液化天然氣（LNG）市場2026年起將面臨多年的供應過剩，可能導致價格下跌至俄烏戰爭引發的能源危機來最低。

日本上季GDP成長 優於預期

日本內閣府8日公布修正後數據，確認截至6月底的今年第2季，經濟持續成長，主要受惠於民間消費數據上修。

OPEC+增產放緩 油價反彈

國際油價8日上漲約2%，收復上周部分失土，因西方國家可能啟動對俄羅斯原油進一步制裁，且石油國組織與夥伴國（OPEC+）同...

