美股那指創新高 標普500近紀錄高點 交易員全力押注聯準會降息

美國股市那斯達克指數周一創下收盤紀錄新高，受助於博通大漲。標普500指數攀升，因投資人押注美國聯準會將很快降低借貸成本以支撐經濟成長。

道瓊工業指數上漲0.25%，收在45,514.95點：標普500指數上漲0.21%，收6,495.15點；那斯達克指數上漲0.45%，以21,798.70點作收，創紀錄新高。

標普500指數今年累漲約10%，那斯達克指數上漲約13%。

上周五疲軟的非農就業報告加劇市場對美國就業市場疲軟的擔憂，這份報告發布後標普500指數下滑。投資人預計今年將多次降息。

根據芝商所（CME）的FedWatch工具，交易員已經完全消化了聯準會在9月17日結束為期兩天政策會議時，至少降息25個基點的預期，利率期貨市場認為降息50個基點的可能性為10%。

Longbow Asset Management執行長Jake Dollarhide警告：「焦點是下周三的聯準會降息。市場很貪婪。已經消化了25個基點的預期。現在，如果有人買入是因為預期降息50個基點，要知道，不可能降那麼多的。」

但許多券商修改了對聯準會的降息預期。巴克萊現在預計2025年將降息三次，每次25個基點，之前預期兩次。渣打銀行預計9月將降息50個基點，是之前預測幅度的兩倍。

晶片製造商博通股價攀升3.2%，延續了上周四聲稱預計人工智慧（AI）相關收入將大幅增長以來的漲勢。該公司市值已達1.6兆美元，是華爾街市值第七大公司。

在標普500指數的11大類股中，有六類股下跌，公用事業股領跌，跌幅1.07%。科技股上漲0.67%。

本周，投資人將密切關注通膨數據和勞工統計局的基準就業修正值，以尋找有關美國經濟健康狀況的進一步線索，並觀察這些數據是否會強化能更大幅度降息的理由。

散戶交易平台Robinhood Markets大漲16%，營銷平台AppLovin大漲12%，這兩家公司將於9月22日加入標普500指數。

EchoStar猛漲20%，此前這家電信服務公司同意以約170億美元的價格向SpaceX出售無線頻率許可證，用於星鏈（Starlink）衛星網。

其他電信公司下跌。AT&T和威瑞森均下跌逾2%，T-Mobile下跌近4%。