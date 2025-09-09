市場盼聯準會降息 美股收漲、那斯達克指數創新高
美國股市4大指數今天全部收漲，其中那斯達克指數創下歷史新高，目前市場期盼溫和的美國通膨數據將促使聯邦準備理事會（Fed）降息。
道瓊工業指數走揚114.09點或0.25%，收45514.95點。
標準普爾500指數小升13.65點或0.21%，收6495.15點。
那斯達克指數上漲98.31點或0.45%，收21798.70點。
費城半導體指數揚升48.21點或0.84%，收5809.61點。
