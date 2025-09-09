市場盼聯準會降息 美股收漲、那斯達克指數創新高

中央社／ 紐約8日綜合外電報導

美國股市4大指數今天全部收漲，其中那斯達克指數創下歷史新高，目前市場期盼溫和的美國通膨數據將促使聯邦準備理事會（Fed）降息。

道瓊工業指數走揚114.09點或0.25%，收45514.95點。

標準普爾500指數小升13.65點或0.21%，收6495.15點。

那斯達克指數上漲98.31點或0.45%，收21798.70點。

費城半導體指數揚升48.21點或0.84%，收5809.61點。

指數 美國 半導體

延伸閱讀

台股創新高 再寫四紀錄…中小股活跳跳助力大盤攻堅

美國降息機率飆到100％…債券一定漲穩賺？達人：去年很多人被騙

台股大盤創高不敢追、又怕錯過降息行情？股添樂：短天期美債可攻可守

台股今天再創歷史新高！直雲：市場解讀聯準會要加速降息了

相關新聞

Fed降息機率升 金價創高…高盛：將飆上5,000美元

國際金價8日再創新高，主因美國上周公布的就業數據意外疲軟，使市場押注聯準會（Fed）降息的機率升高。

日相請辭效應…下月難升息 自民黨黨魁選舉10月4日舉行

日本首相石破茂7日宣布將辭去自民黨黨魁與首相職務，日圓8日走貶，日股大漲。自民黨8日舉行高層會議，為10月4日舉行的黨魁...

IEA：液化天然氣面臨六年最大增產潮 明年恐供過於求

全球液化天然氣（LNG）市場2026年起將面臨多年的供應過剩，可能導致價格下跌至俄烏戰爭引發的能源危機來最低。

日本上季GDP成長 優於預期

日本內閣府8日公布修正後數據，確認截至6月底的今年第2季，經濟持續成長，主要受惠於民間消費數據上修。

OPEC+增產放緩 油價反彈

國際油價8日上漲約2%，收復上周部分失土，因西方國家可能啟動對俄羅斯原油進一步制裁，且石油國組織與夥伴國（OPEC+）同...

三星、海力士陸廠設備 美提出逐年核准構想

川普政府撤銷拜登時期的豁免後，據傳提出折衷方案，提議三星電子與SK海力士中國大陸工廠的晶片製造設備，出口改為逐年批准，避...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。