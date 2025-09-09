慕尼黑車展前夕出招 雙B推電動車追擊特斯拉

歐洲汽車大廠賓士和BMW相繼在慕尼黑車展前夕，發布旗下熱賣款的電動車版本，是德國豪華車廠追趕美中技術，迄今最大膽之舉，要在特斯拉銷售降溫之際，全力追趕。

賓士7日推出電動休旅車「GLC」，GLC是賓士的全球暢銷車款，約占該公司交車量兩成，且在歐洲和中國大陸格外受歡迎。賓士推純電版的GLC，將考驗該公司在電動車轉型期，能否持續獲得原本富裕客群的支持。GLC續航力最高為713公里，預定明年開賣。另外，BMW也發布電動休旅車「iX3」，續航力最多805公里，要奪回在汽車工程的領先地位。

美中科技日益主導車界，純電SUV更由特斯拉Model Y稱霸，賓士和BMW的新純電SV將與特斯拉一較高下。如今正值特斯拉買氣低迷，歐洲情況尤為慘淡，今年銷售大減約三成。德國車廠趁機搶市，BMW 7月表示，該公司在美國，吸引了大多數叛逃特斯拉的車主。

不同於特斯拉大多採用自家研發技術，兩家德國車廠分別與輝達、高通合作，以提升車輛的自駕能力。GLC的虛擬助理，導入Google和OpenAI的人工智慧（AI）技術，能包辦大小事，諸如尋找餐廳、幫忙開窗等。

然而，歐洲車廠仍面臨重重難題，包括美國總統川普的關稅、電動車轉型成本高昂等，車廠也積極遊說歐盟，重新考慮2035年上路的內燃機引擎禁令。

另外，陸廠仍是歐洲車業的最大挑戰。據顧問公司AlixPartners，2020年全球車廠在中國市占達62%，但2023年萎縮至46%，估計2030年可能續減至28%。與此同時，陸企在歐洲攻城掠地，市場研究公司JATO Dynamics說，今年1-7月中國車廠的歐洲市占幾乎翻倍、升至4.8%。