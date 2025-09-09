三星、海力士陸廠設備 美提出逐年核准構想

川普政府撤銷拜登時期的豁免後，據傳提出折衷方案，提議三星電子與SK海力士中國大陸工廠的晶片製造設備，出口改為逐年批准，避免全球電子業遭受衝擊。

知情人士透露，美國商務部上周向南韓提出「場地許可」（site license）構想，取代今年底即將到期的「經驗證最終用戶」（VEU）資格。新方案要求兩家公司每年向華府提出申請，明列受限設備、零件和材料的具體數量。

由於川普官員堅稱不會恢復豁免，年度許可至少比逐批申請更具預測性，這可能是首爾能盼到的最佳結果。此舉增加流程複雜度，但讓兩家韓廠得以維持在中國大型晶圓廠的運作。美方官員表示，不會阻斷工廠日常營運，但將禁止出口可用於升級或擴產的設備。

然而，公司很難準確預測需要哪些零件修理生產設備，而這些設備在一年期間也隨時可能故障。倘若業者亟需進口零件，卻沒在場地許可內提出，外界擔心美國產業安全局（BIS）的批准速度，也許沒快到能避免製造中斷。

美國官員被問到許可時程時，駁斥這些憂慮，指出華府有強健體系，能在有需要時快速核發許可，以平衡商業現實與美國國家安全利益。

消息人士說，川普團隊希望更了解南韓晶片廠的供給，唯有華府主動許可時才能出貨。業界人士則指出，韓廠持續與美國政府討論豁免，給予華府更大話語權，能了解特定商品或成品的需求資訊。

該提案讓南韓政府與產業感到寬慰，但仍因負擔增加而受挫。

此種局面也讓首爾當局再度被夾在美中兩強之間，南韓總統李在明力促在要美中雙強中取得平衡，但美方撤銷VEU的時間點，就在李在明與川普簽署國防與投資協議後數日。

拜登政府對三星、SK海力士及台積電（2330）核發豁免，以減輕對友邦企業在中國營運的衝擊。

當年，三星和SK海力士取得VEU資格，被視為南韓前總統尹錫悅的重要外交成果。