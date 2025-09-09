Fed降息機率升 金價創高…高盛：將飆上5,000美元

國際金價8日再創新高，主因美國上周公布的就業數據意外疲軟，使市場押注聯準會（Fed）降息的機率升高。

根據彭博資訊的報價，黃金現貨8日盤中上漲逾1%，攀抵每英兩3,637.68美元，改寫新高紀錄。美國8月非農業就業數據顯示，美國就業增量放緩，失業率更升至2021年來高點。交易員因此加碼押注降息，如今市場幾乎預估Fed將在年底前降息三次。較低的借貸成本，使得不孳息的黃金吸引力增加。

展望後市，新的降息預期將面臨考驗，包括10日公布的生產者物價指數（PPI）與11日的消費者物價指數（CPI）。交易員也將關注市場對3年期、10年期與30年期美國公債標售的反應。

投資人亦靜候關於川普開革庫克是否合法的判決，其結果可能左右川普能否以鴿派官員取而代之。高盛集團上周表示，若Fed獨立性受損，只要投資人將一小部分持有的美國公債轉向黃金，金價有望飆升至每英兩近5,000美元。

川普政府5日也宣布對與美國達成貿易協議的國家，豁免金塊和部分金屬關稅，使金條免稅的計畫正式成形。另外，上周末公布的數據顯示，中國人民銀行（央行）8月已連續第十個月增持黃金，持續將準備資產多元化，降低對美元依賴。

在地緣政治風險日增下，黃金價格過去三年來都漲了一倍有餘。川普升高對Fed的抨擊，這個央行的獨立性引發。隨著對避風港的需求日增，金價在過去兩周上漲超過7%。

另外，投資人擔心美國可能徵收的關稅會擠壓倫敦本已緊俏的供應，導致白銀租賃費率飆升，再度顛覆這個貴金屬市場。

華盛頓上月將白銀列入美國國家安全關鍵礦物清單，使得人們擔心它的此一新地位可能引起川普關注，畢竟他在4月下令進行關鍵礦物調查。隨著交易員計入白銀被課徵關稅的風險，白銀在紐約期貨價格超過了國際基準價格，持有者爭相將白銀運往美國以獲取溢價。

法國外貿銀行分析師在報告中表示，市場擔心這種金屬可能會被徵收關稅，「這種實物需求反過來又導致倫敦市場可供租賃的白銀減少，從而推高了租賃費率」。

這種稀缺性已經反映在了市場價格裡。紐約商品交易所的白銀期貨，較倫敦基準現貨價格高了大約70美分之多，倫敦的白銀短期借入成本今年已第五次飆升至5%以上，遠高於接近於零的歷史水準。