OPEC+增產放緩 油價反彈

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

國際油價8日上漲約2%，收復上周部分失土，因西方國家可能啟動對俄羅斯原油進一步制裁，且石油國組織與夥伴國（OPEC+）同意放慢增產速度，均有助支撐油價。

布蘭特原油11月期貨8日盤中一度漲1.54美元，或2.35%，報每桶67.04美元；西德州中級原油10月期貨盤中一度漲1.47美元，或2.38%，報每桶63.34美元。兩者上周跌幅均超過3%。

OPEC+ 7日同意10月起每日再增產13.7萬桶，但遠少於9月的每日約55.5萬桶及8月的每日41.1萬桶，且實際增產規模可能更小。

另外，歐盟官員正在研議對購買俄國石油和天然氣的中國大陸與其他第三方國家，發動可能制裁。川普則表示，對與歐盟聯手對俄實施新制裁措施持開放態度。

國際能源總署（IEA）上月表示，明年油市供應過剩幅度將創紀錄。高盛7日預測，明年油市供給過剩規模將擴大，因美洲供應上修幅度超過俄國供應下調與全球需求增強的影響，估計明年布蘭特原油均價將達每桶56美元，西德州中級原油則達52美元。

