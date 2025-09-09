日相請辭效應…下月難升息 自民黨黨魁選舉10月4日舉行

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本首相石破茂7日宣布將辭去自民黨黨魁與首相職務，日圓8日走貶，日股大漲。自民黨8日舉行高層會議，為10月4日舉行的黨魁選舉做準備，外界現在聚焦誰會接下任黨魁。分析師也研判，政治最新情勢不穩定使日銀10月升息的可能性降低。

日圓匯率在8日一度貶值0.8%，報148.58日圓兌1美元，但隨後拉回僅貶0.1%。日經225指數終場上漲1.45%或625.06點，收在43,643.81點，連續第三個交易日走揚。

路透分析，石破茂的辭職將觸發自民黨黨魁選舉，勝出者將面臨國會投票以成為首相。由於執政聯盟已在國會兩院失去多數席次，自民黨總裁不再自動保證能出任首相，因此有些微可能性出現由在野黨領袖接下首相大位的局面。

朝日新聞分析，農林水產大臣小泉進次郎，以及上次飲恨落敗的前經濟安全保障大臣高市早苗是自民黨黨魁潛在人選。另外，自民黨前幹事長茂木敏充與內閣官房長官林芳正均已表態有意參選。

若是高市早苗若當選，有望成為日本首位女性首相。在財經立場方面，高市早苗強烈反對日本央行升息，曾批評日銀升息是「愚蠢行為」。她也呼籲擴大財政支出以刺激脆弱的經濟。摩根士丹利三菱日聯證券中沢翔等分析師表示，「高市早苗被認為具有強烈的擴張性財政傾向，可能會被視為對日本股市更有利」， 如果她成為下一任首相，外國投資者尤其認為日本的財政和貨幣政策將轉向擴張。

另一位黑馬則是44歲的小泉進次郎，擁有哥倫比亞大學碩士學位，他出身政治世家，父親是前首相小泉純一郎。他若當選，將成為現代史上最年輕日本首相。小泉曾參加去年黨魁選舉，以改革派形象自居。

首相 自民黨 日本央行

