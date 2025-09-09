聽新聞
日本上季GDP成長 優於預期

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

日本內閣府8日公布修正後數據，確認截至6月底的今年第2季，經濟持續成長，主要受惠於民間消費數據上修。

日本上季扣除物價變動後的實質國內生產毛額（GDP）較前一季增加0.5%，折合年率則成長2.2%。此一增速優於先前公布的初值1.0%，也高於分析師預估的中值，該中值與初值維持一致不變。

日本經濟已連續第五季成長，但並不足以讓首相石破茂繼續留任。他7日宣布將辭職下台。

個人消費從初值0.2%的增幅上修至0.4%，企業支出增幅由初值1.3%下修至0.6%。淨出口保持不變，對經濟成長貢獻0.3個百分點，庫存則從先前拖累經濟0.3個百分點，上修至持平。

在第2季期間，出口減去進口的外部需求，對日本經濟成長的貢獻增加0.3%，跟初值一樣沒改變。另外，日本內需經修正後也小增0.2%，初值卻只有0.1%。

另外，日本多家百貨公司過去一個月股價大漲超過10%，因夏季酷熱促使消費者進百貨吹冷氣、提振銷售。

石破茂 日本經濟

