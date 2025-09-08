美股早盤／市場樂觀期待Fed降息 標普指數小漲、台積電ADR漲0.4%
美股8日早盤漲跌互見，市場持續樂觀期待聯準會（Fed）會以降息回應慘淡的勞動市場數據。標普和那斯達克指數上漲分別上漲0.2%和0.6%，道瓊工業指數則小跌65點，或0.1%；費城半導體指數漲0.9%；台積電ADR漲0.4%。
在上周五令人擔憂的非農就業報告確認了美國勞動市場的疲軟後，市場投資人更肯定了對Fed將降息1碼的預期。據芝商所的FedWatch工具，降息1碼的機率為90%。降息2碼的可能性也躍上檯面，在就業報告發布前，對該選項的預期可能性為零。
多家券商都修改對Fed降息的預期。巴克萊如今預期Fed今年將降息1碼三次，而非早先的兩次，渣打則預期9月將會降息2碼，而非先前預測的降息1碼。
投資人本周將關注兩份重要通膨數據，分別是10日公布的生產者價格指數（PPI），以及11日的消費者物價指數（CPI），以評估總統川普關稅政策對美國經濟的影響，以及是否可能增加更大幅降息的可能性。
Swissquote Bank資深分析師Ipek Ozkardeskaya表示：「Fed在關稅干擾期間對通膨的觀望態度很合理，因為那種情況下很難對經濟描繪光明前景。但如果通膨沒有升高（那將非常讓人意外），那麼他們就必須降息來避免政治和大眾抨擊。」
