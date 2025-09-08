快訊

馬斯克還不專心賣車？特斯拉美國市占率已掉到2017年來最低

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
特斯拉8月美國電動車市占率下滑至38%，2017年來首次跌破40%。 歐新社
研究機構Cox Automotive數據顯示，特斯拉8月美國市占率下滑至近八年來最低，相較於對手車廠不斷推出的新電動車吸引買家，這家億萬富豪馬斯克的公司提供的車款已顯得老舊。其他車廠加碼電動車獎勵也對其造成威脅。

路透報導，Cox的初步數據顯示，特斯拉8月只占美國整體電動車銷售的38%，為自2017年10月來首次跌破40%大關；特斯拉過去美國市占率一度達到逾80%。

當其他車廠還在推出新款電動車，特斯拉已將焦點轉向打造無人計程車（robotaxi）和人型機器人，延後和取消推出更便宜電動車款的計畫。

特斯拉的上兆美元估值也有很大部分仰賴這些賭注。特斯拉董事會5日提案要給馬斯克前所未見的1億美元薪酬，不包含其他營運目標獎勵，其中一項要求就是要他在未來十年內把特斯拉市值提升至8.5兆美元。

截至目前為止，特斯拉的核心汽車事業仍是其賺錢事業。該公司的最新車款是2023年推出的電動皮卡Cybertruck，但比不上當年Model 3轎車或Model Y運動休旅車的成功。特斯拉也已為曾是全球最暢銷車款的Model Y改款，但更新內容未能達到預期，特斯拉正朝向連續第二年銷售下滑。

Cox產業洞察總監史翠蒂表示：「我知道他們正把自己定位為機器人和人工智慧（AI）公司，但既然你還是家汽車公司，你不推出新產品，你的市占率就會開始下滑。」

馬斯克的右派政治工作和與美國總統川普的關係，也讓特斯拉的品牌受損。他今年協助引導川普進行縮小規模和重塑美國政府，但他5月離開川普幕僚時，也和這名共和黨總統鬧得不歡而散。

