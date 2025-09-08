歐洲首例 義大利再生能源招標案排除大陸光電

為避免基礎能源設施過度依賴中國，義大利近日啟動首個「排除中國光電設施」招標案。中國太陽能板在全球市占率極高，義大利是歐洲首個國家，正式頒布法令將中國生產或組裝的光電產品排除在獎勵招標案之外。

義大利最大財經報紙「24小時太陽報」（Il Sole 24Ore）報導，義大利政府今年8月底公布實施「FerX過渡法令」，將中國製造的光電產品與零件排除在獎勵措施之外，目標是鼓勵使用歐盟自產的太陽能板，減少對北京的依賴。

義大利能源服務營運組織（Gestore dei ServiziEnergetici）4日公布最新招標案的競爭原則，內容已明確規範，投標業者的光電系統主要產地或組裝地不得為中國，投標意向書可在9月16到26日間提交。

「FerX過渡法令」是義大利政府支援再生能源發電所設的獎勵機制，幫助再生能源的發電成本具有市場競爭力。

「24小時太陽報」指出，再生能源FerX第一波招標時，未限制太陽能板原產地，當時招標容量8吉瓦（GW），最終收到1400份申請，競標容量多達17GW，因此，招標容量無法滿足所有業者需求。

報導指出，這次第二波招標，依照新規定排除了中國製造的光電系統，目的是鼓勵那些先前未能獲得獎勵措施的營運商，優先採購義大利或歐洲生產的光電系統，再度嘗試參加第二輪招標。

報導指出，參與第二波招標的標準包括，光電組件不得在中國組裝，光電電池不得在中國採購，太陽能變流器不得原產於中國，以及在歐盟表列的光電關鍵原料清單中，至少要有一個組件不得在中國製造。

報導指出，義大利政府採取此一措施主要目的，是透過支持歐洲太陽能板、變流器和其他組件生產，強化歐盟光電製造業的韌性，由於歐洲製造的商品價格較高，這波招標計畫將提供比前一階段更高的獎勵措施。

報導指出，歐盟內部有許多太陽能變流器及其他光電組件製造商，但太陽能電池板的工廠偏少，知名的瑞士太陽能板公司梅耶·博格（Meyer Burger）近日甫宣布將關閉德國工廠，義大利最主力的太陽能板生產商則是義國國家電力公司（Enel）在西西里島興建的3Sun工廠。