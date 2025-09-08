快訊

柯文哲砲轟檢察官什麼都查不到 北檢：將盡速提起抗告

花蓮港警一周三爆！1警酒駕被逮 1警遭女友指控性侵

歐洲首例 義大利再生能源招標案排除大陸光電

中央社／ 羅馬8日專電

為避免基礎能源設施過度依賴中國，義大利近日啟動首個「排除中國光電設施」招標案。中國太陽能板在全球市占率極高，義大利是歐洲首個國家，正式頒布法令將中國生產或組裝的光電產品排除在獎勵招標案之外。

義大利最大財經報紙「24小時太陽報」（Il Sole 24Ore）報導，義大利政府今年8月底公布實施「FerX過渡法令」，將中國製造的光電產品與零件排除在獎勵措施之外，目標是鼓勵使用歐盟自產的太陽能板，減少對北京的依賴。

義大利能源服務營運組織（Gestore dei ServiziEnergetici）4日公布最新招標案的競爭原則，內容已明確規範，投標業者的光電系統主要產地或組裝地不得為中國，投標意向書可在9月16到26日間提交。

「FerX過渡法令」是義大利政府支援再生能源發電所設的獎勵機制，幫助再生能源的發電成本具有市場競爭力。

「24小時太陽報」指出，再生能源FerX第一波招標時，未限制太陽能板原產地，當時招標容量8吉瓦（GW），最終收到1400份申請，競標容量多達17GW，因此，招標容量無法滿足所有業者需求。

報導指出，這次第二波招標，依照新規定排除了中國製造的光電系統，目的是鼓勵那些先前未能獲得獎勵措施的營運商，優先採購義大利或歐洲生產的光電系統，再度嘗試參加第二輪招標。

報導指出，參與第二波招標的標準包括，光電組件不得在中國組裝，光電電池不得在中國採購，太陽能變流器不得原產於中國，以及在歐盟表列的光電關鍵原料清單中，至少要有一個組件不得在中國製造。

報導指出，義大利政府採取此一措施主要目的，是透過支持歐洲太陽能板、變流器和其他組件生產，強化歐盟光電製造業的韌性，由於歐洲製造的商品價格較高，這波招標計畫將提供比前一階段更高的獎勵措施。

報導指出，歐盟內部有許多太陽能變流器及其他光電組件製造商，但太陽能電池板的工廠偏少，知名的瑞士太陽能板公司梅耶·博格（Meyer Burger）近日甫宣布將關閉德國工廠，義大利最主力的太陽能板生產商則是義國國家電力公司（Enel）在西西里島興建的3Sun工廠。

歐盟 義大利 再生能源

延伸閱讀

轉型進度落後 義大利恐達不到歐盟2030減碳目標

「從優」核准設置彰化光電場 縣府退休主管告3公務員圖利他人罪

歐錦賽／腿部受傷仍砍42分扳倒義大利 唐西奇：一切都會好起來

運輸環境組織研究 歐盟多數車商可達成碳排目標

相關新聞

台積電設廠也沒用 美勞工部報告曝美國就業市場靠「這2行」在撐

美國勞工部5日公布，美國8月就業人口僅增加2.2萬名，遠低於7月增加的7.9萬人及市場預期人數，8月失業率也由7月的4....

三星拚了 傳擬擴大HBM產能、犧牲利潤搶市

三星電子決心爭取高頻寬記憶體（HBM）市占，據傳不只平澤五廠準備恢復施工，以便擴大產能，還打算犧牲利潤，好打入輝達（Nv...

中油可望撿便宜？全球LNG市場2026年將大翻轉 從供不應求變成供給過剩

全球液化天然氣（LNG）市場2026年起將面臨多年的供應過剩，可能導致價格下跌至俄烏戰爭引發的能源危機來最低。

金價再創新高 Fed降息預期升溫

國際金價8日再創新高，黃金現貨盤中一度上漲0.62%至每英兩3609.10美元，略高於5日寫下的前高紀錄，主因美國上周公...

專家估AI將取代50%基層工作 瓦解職涯階梯

慧與科技公司、沃爾瑪及通用汽車現任執行長都是從基層員工做起，接著逐步晉升至今日高位，然而隨著人工智慧（AI）將取代許多初...

矽谷「惡血女王」獄中突發文求長壽飲食 專家速給「不死菜單」曝光

前矽谷獨角獸新創Theranos創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes），因「滴血驗病」醜聞遭判11年，身陷囹圄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。