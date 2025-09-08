台積電設廠也沒用 美勞工部報告曝美國就業市場靠「這2行」在撐

美國勞工部5日公布，美國8月就業人口僅增加2.2萬名，遠低於7月增加的7.9萬人及市場預期人數，8月失業率也由7月的4.2%升至4.3%，顯示美國勞動市場降溫中。

台積電董事長魏哲家3月初與美國總統川普在白宮宣布，台積電再加碼對美投資至少1000億美元，達到1650億美元。川普在同月訪問中說，當關稅促使外國廠商來美設廠，這些工廠需要僱用承包商、分包商等，美國初期就能看到經濟效益。川普也強調在金錢收益及就業機會，更希望見到就業機會成長。

但法新社和路透日前報導，根據美國勞工部勞工統計局數據，8月就業增加最多的行業為「私人教育和醫療服務」及「休閒和餐旅」，分別增加4.6萬、2.8萬就業人口。整體上，這些就業數據確認美國勞動市場正放緩，反映出企業為了對抗業務環境的不確定性正縮手聘僱，且該不確定性大多來自川普多變的關稅措施。

前述報告受到密切關注，因為美國勞工部8月初公布的7月就業報告表現不佳，引發川普聲稱數據遭到操縱，因此開除勞工統計局時任局長麥肯塔弗。

另據5日的報告，美國6月就業人口增減由先前估計的增加1.4萬人大幅下修為減少1.3萬人，7月增加的就業人口則小幅上修。