英磊晶廠IQE下調全年營收預測 考慮出售公司

美國蘋果公司（Apple）供應商英國磊晶廠IQE今天表示，正在考慮出售公司的可能性。這家蘋果供應商同時下調全年營收預測，原因是全球經濟不確定性持續拖累成長。

路透社報導，IQE供應蘋果iPhone臉部辨識感測器所需的磊晶圓。IQE近來正考慮將部分產能移往美國，以減輕半導體產業高額關稅的衝擊。

美國總統川普8月時曾威脅對半導體進口課徵100%關稅，但也表示此舉不適用於已在美國製造或承諾在美國設廠的企業。

IQE在美國、英國及台灣皆有製造據點，正努力分散供應鏈來源，並尋求削減債務與推動成長。今天，IQE透露也正在與多方洽談出售台灣業務。

總部位於加地夫（Cardiff）的IQE將2025年營收預測下調至9000萬至1億英鎊，低於先前預估的1.151億至1.23億英鎊，部分原因是合約延遲。

IQE預期年度核心盈餘將介於虧損500萬英鎊至盈餘200 萬英鎊之間。

IQE在聲明中指出：「集團仍將持續受到無線市場疲弱的影響，預計這種情況會延續到2025年底，主要因手機銷售低迷所致。」

聲明中並說，此外，美國軍事與國防領域的聯邦資金撥款延宕，也使相關訂單順延至2026年。