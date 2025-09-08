英磊晶廠IQE下調全年營收預測 考慮出售公司

快訊

中央社／ 倫敦8日綜合外電報導

美國蘋果公司（Apple）供應商英國磊晶廠IQE今天表示，正在考慮出售公司的可能性。這家蘋果供應商同時下調全年營收預測，原因是全球經濟不確定性持續拖累成長。

路透社報導，IQE供應蘋果iPhone臉部辨識感測器所需的磊晶圓。IQE近來正考慮將部分產能移往美國，以減輕半導體產業高額關稅的衝擊。

美國總統川普8月時曾威脅對半導體進口課徵100%關稅，但也表示此舉不適用於已在美國製造或承諾在美國設廠的企業。

IQE在美國、英國及台灣皆有製造據點，正努力分散供應鏈來源，並尋求削減債務與推動成長。今天，IQE透露也正在與多方洽談出售台灣業務。

總部位於加地夫（Cardiff）的IQE將2025年營收預測下調至9000萬至1億英鎊，低於先前預估的1.151億至1.23億英鎊，部分原因是合約延遲。

IQE預期年度核心盈餘將介於虧損500萬英鎊至盈餘200 萬英鎊之間。

IQE在聲明中指出：「集團仍將持續受到無線市場疲弱的影響，預計這種情況會延續到2025年底，主要因手機銷售低迷所致。」

聲明中並說，此外，美國軍事與國防領域的聯邦資金撥款延宕，也使相關訂單順延至2026年。

相關新聞

台積電設廠也沒用 美勞工部報告曝美國就業市場靠「這2行」在撐

美國勞工部5日公布，美國8月就業人口僅增加2.2萬名，遠低於7月增加的7.9萬人及市場預期人數，8月失業率也由7月的4....

三星拚了 傳擬擴大HBM產能、犧牲利潤搶市

三星電子決心爭取高頻寬記憶體（HBM）市占，據傳不只平澤五廠準備恢復施工，以便擴大產能，還打算犧牲利潤，好打入輝達（Nv...

中油可望撿便宜？全球LNG市場2026年將大翻轉 從供不應求變成供給過剩

全球液化天然氣（LNG）市場2026年起將面臨多年的供應過剩，可能導致價格下跌至俄烏戰爭引發的能源危機來最低。

專家估AI將取代50%基層工作 瓦解職涯階梯

慧與科技公司、沃爾瑪及通用汽車現任執行長都是從基層員工做起，接著逐步晉升至今日高位，然而隨著人工智慧（AI）將取代許多初...

矽谷「惡血女王」獄中突發文求長壽飲食 專家速給「不死菜單」曝光

前矽谷獨角獸新創Theranos創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes），因「滴血驗病」醜聞遭判11年，身陷囹圄...

金價再創新高 Fed降息預期升溫

國際金價8日再創新高，黃金現貨盤中一度上漲0.62%至每英兩3609.10美元，略高於5日寫下的前高紀錄，主因美國上周公...

