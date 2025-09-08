快訊

中油可望撿便宜？全球LNG市場2026年將大翻轉 從供不應求變成供給過剩

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
國際能源署預估，明年LNG將迎來2019年來最大幅的增產。路透
國際能源署預估，明年LNG將迎來2019年來最大幅的增產。路透

全球液化天然氣（LNG）市場2026年起將面臨多年的供應過剩，可能導致價格下跌至俄烏戰爭引發的能源危機來最低。

彭博資訊報導，國際能源署（IEA）預估，在四年的緊俏市場後，LNG明年將迎來2019年來最大幅的增產。Venture Global位在美國路易斯安那州的新廠擴產速度比預期還快，以及其他大型項目也陸續增產，都正讓美國的LNG出口量突飛猛進。

同時，在被視為LNG主要成長市場的中國大陸，進口卻正在萎縮。大陸的本土天然氣產量已經提升，和俄羅斯簽訂的大型管線合約也被認為將進一步壓縮其LNG採購。

過去一直有人預測LNG將供過於求，並最後失準，但這次似乎會成真，因為真的有大量即將完工的產能。業界主管本周將在米蘭的Gastech國際能源會議上會面，討論這個可能降低全球消費者電力和暖氣成本的趨勢，這也可能加速全球從更骯髒的燃煤和石油等燃料轉向。

法國巴黎銀行能源策略主管史潘尼爾表示：「由於更多LNG產能將在2026年上線，市場應該會在第1季之後變得寬裕。我們將會看到供過於求出現在2026下半年和2027年。」

但消費者不可期待價格會獲得立即緩解，尤其是在歐洲，在即將來臨的冬季裡，庫存預料將低於往年。摩根士丹利歐洲能源研究主管暨全球大宗商品策略師瑞茲表示，在未來六個月裡，供應緩衝將仍然稀薄，且歐洲將繼續和亞洲爭搶LNG貨物，到了更寒冷的時候，價格還可能上漲。

不過，瑞茲也表示，「一旦冬季結束，下半年將會開始出現輕微的供過於求，等到2027年產量提升，過剩情況將會變得龐大」。

彭博新能源財經統計，目前有超過每年1.74億公噸的LNG產能正在興建中，將使全球LNG供應量在2030年達到每年5.94億公噸，比去年增加42%。

