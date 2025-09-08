石破茂閃辭日股衝高 亞股普遍收紅

亞洲股市今天普遍收紅，日本首相石破茂宣布辭去自民黨總裁職務後，日圓聞訊走貶使出口商受益，日股基準日經225指數上漲1.5%。

法新社報導，石破茂昨天宣布請辭，為他不到一年的任期劃下句點，並為日本帶來新的經濟不確定性，日本公債殖利率攀升。

與此同時，投資人也在消化疲軟的美國就業數據。美國上週公布的8月非農就業人數低於預估，強化了市場對於美國聯邦準備理事會（Fed）本月將降息的預期。

澳洲金融服務公司「激石集團」（PepperstoneGroup）高級研究策略師布朗（Michael Brown）表示：「我不認為石破茂首相的辭職完全出人意料，因為相關傳聞已流傳一段時間，但宣布時機確實令人感到意外。」

布朗還指出，至於市場反應，這顯然為日圓及長天期日本政府債券（JGB）帶來顯著的下行風險。

在亞股方面，上海、香港、台北、首爾、威靈頓股市收漲。但新加坡股市平盤作收，雪梨股市收跌。