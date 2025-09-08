金價再創新高 Fed降息預期升溫

國際金價8日再創新高，黃金現貨盤中一度上漲0.62%至每英兩3609.10美元，略高於5日寫下的前高紀錄，主因美國上周公布的就業數據意外疲軟，市場押注聯準會（Fed）降息的機率升高。

彭博資訊報導，國際金價5日一度勁揚1.5%，同日公布關鍵的美國8月非農業就業數據顯示，美國就業增量放緩，失業率更升至2021年來高點。交易員因此加碼押注降息，如今市場幾乎預估Fed將在年底前降息三次。較低的借貸成本，使不孳息的黃金吸引力增加。

展望後市，新的降息預期將面臨考驗，包括周二（9日）公布的美國就業數據基準修正，以及周三（10日）的生產者物價指數（PPI）與周四（11日）的消費者物價指數（CPI）。交易員也將關注市場對3年期、10年期與30年期美國公債標售的反應。

投資人也靜候關於川普開革庫克是否合法的判決，其結果可能左右川普能否以鴿派官員取而代之。高盛集團上周表示，若Fed獨立性受損，且投資人僅將一小部分持有的美國公債轉向黃金，金價有望飆升至每英兩近5,000美元。

川普政府5日也宣布對與美國達成貿易協議的國家，豁免金塊和部分金屬關稅，使金條免稅的計畫正式成形。另外，上周末公布的數據顯示，中國人民銀行（央行）8月已連續第十個月增持黃金，持續將準備資產多元化，降低對美元依賴。