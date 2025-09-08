專家估AI將取代50%基層工作 瓦解職涯階梯

快訊

中央社／ 舊金山8日綜合外電報導
AI崛起同時帶來企業組織扁平化，尤其是在中階管理階層。路透
慧與科技公司、沃爾瑪及通用汽車現任執行長都是從基層員工做起，接著逐步晉升至今日高位，然而隨著人工智慧（AI）將取代許多初階職缺，這樣的職涯階梯可能也會消失。

美國CNBC財經新聞網報導，AI崛起同時帶來企業組織扁平化，尤其是在中階管理階層。同時，美國AI新創公司Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）等人預測，隨著技術進步，AI可能取代50%初階工作。

AI為企業組織結構帶來諸多不確定性，引發職涯階梯是否將瓦解的疑問。

創投公司SignalFire分析最大型上市科技公司、成熟創投新創公司於2019年至2024年間的數據發現，大學畢業後工作經驗不到1年者的入職人數降低50%，銷售、行銷、工程、人資、營運、設計、財務及法務等企業核心職務皆是如此。

不過，SignalFire合夥人杜謝伊（Heather Doshay）指出，這項數據不應讓求職者失去希望，因為缺乏初階職位雖讓新畢業生的機會減少，但也重塑組織內部培養人才的方式。

杜謝伊表示，職涯階梯並未瓦解，而是被更扁平的結構取代。在她看來，企業淘汰郵務收發室是一經典案例，顯示「基層職位正在消失，但這有提升每人能力的潛力」。

根據杜謝伊，新「初階工作」可能是需要更先進技能的職位，新畢業生因此面臨靠自己獲得這些工作技能的壓力，但這不應成為職涯障礙。

她說：「當網路和電郵成為普遍的企業基本技能，新畢業生得以在學校熟練這些工具，如今AI也是同理，因為其使用門檻相當低。」

但她也承認，當前情況對正在求職的2024年、2025年及2026年新進畢業生較不利，他們是在充滿不確定性的時刻踏入勞動市場。

芝加哥大學經濟學助理教授哈姆勒姆（AndersHumlum）談到，預估AI對勞動市場的長期影響，目前仍純屬推測，企業也才剛開始適應新的生成式AI技術，「這些工具目前尚未真的對任何職業的就業或薪資造成顯著影響」。

他強調，綜觀勞動與科技發展史，就連蒸汽動力、電力、電腦等最革新技術，也需數十年才造成大規模經濟影響。因此，公司結構與文化的改變需要一段時間才會明朗。

哈姆勒姆提到：「就算阿莫戴的預測是正確的，AI工具最終將匹敵許多初階白領勞工的技能，我認為他仍低估調整工作流程需要的時間，以及人類適應這些工具所創造新機會的能力。」

其他AI研究者則擔憂，最大問題不在於最低層的職涯階梯，而是從下而上所有層級的穩定性。

如果AI的進展最終使超級智慧（Superintelligence）成真，生命未來研究所（Future of Life Institute）共同創辦人泰格馬克（Max Tegmark）指出，屆時問題不是50%初階工作是否會被取代，而是所有職業的各級職位是否都會遭取代，「因為超級智慧在所有工作上顯然都能做得比我們更好」。

