轉型進度落後 義大利恐達不到歐盟2030減碳目標

中央社／ 義大利切爾諾比爾7日綜合外電報導

一項最新研究指出，義大利可能無法達成歐盟層級所設定的減碳目標，原因是包括再生能源發電、能源儲存系統等綠色轉型關鍵領域進展延宕。

路透社報導，這份由愛迪生（Edison）能源集團與智庫TEHA Group共同編寫的報告指出，義大利再生能源與儲能基礎建設的部署，會比原本預期的時間再多10年，恐使義國無法達成歐盟設定的2030年減碳目標。

研究呼籲簡化相關許可程序、確保投資確定性並降低能源成本。

研究估算，若義大利能將水力發電儲能與先進核電、碳捕捉技術結合，到2050年底前可為經濟額外增加1900億歐元。

報告指出，義大利有在56個新地點開發水力發電儲能的潛力，裝置容量估計可達13.6 GW，將有助提升能源安全與減緩氣候變遷。

報告指出，由於電網擁塞、土地取得受限以及冗長的審批程序，義大利的太陽能專案成本目前比法國、德國和西班牙等地高出20%。

