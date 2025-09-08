矽谷「惡血女王」獄中突發文求長壽飲食！專家速給「不死菜單」曝光

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
霍姆斯（如圖）在2003年僅19歲時創辦醫檢新創公司Theranos，主打「滴血驗病」，2015年遭美媒踢爆造假後身敗名裂，被判刑11年多，目前人在獄中。美聯社
前矽谷獨角獸新創Theranos創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes），因「滴血驗病」醜聞遭判11年，身陷囹圄的她近日無預警在X發文，向長壽專家強森（Bryan Johnson）請教坐牢用營養飲食，強森也迅速給出一套「監獄版不死計畫」，兩人的互動在網路瘋傳，引發熱議。

霍姆斯在2003年僅19歲時，創辦醫檢新創Theranos，靠「滴血驗病」的技術承諾，一度將公司估值推至90億美元，被譽為「女版賈伯斯」。然而 2015年華爾街日報揭露技術造假後，公司隨後破產，她不僅身敗名裂，更在2022年因詐欺被判11年3個月徒刑，事件被好萊塢改編成電影《惡血》。

印度經濟時報報導，正在坐牢的霍姆斯，其X帳號5日發文，請教長壽專家強森依照獄中飲食提供建議，給予一份「監獄版不死計畫」（Don't Die）。「不死」是強森的個人品牌兼生活計畫，涵蓋系列餐單、健身方法、生活守則，提供粉絲作為抗老方案。

素以逆轉老化研究的強森迅速回應，提出一套依照獄中食材條件調整的飲食方案。早餐為燕麥片、杏仁奶、葡萄乾與少量杏仁；午餐可選糙米、脫水蔬菜、鮪魚與橄欖油，或是豆類辣椒餐加少量牛肉；零食建議蛋白棒與腰果；晚餐大致與午餐相似，以米飯、蔬菜片和鯖魚為主，最後搭配薄荷茶。

強森估算，這套菜單每日可提供約 1,800 大卡，近 100 公克蛋白質、200 公克碳水化合物，以及 90 公克健康脂肪。

這段互動迅速在社群媒體掀起熱議。霍姆斯幽默回覆，感謝強森並祝他「永生」。不少網友也留言開玩笑，有人呼籲強森替弱勢社區設計平價版本，有人則打趣提醒他「最好別進監獄，否則抗老技術可能讓他永遠被關」。

強森近年全力投入延緩甚至逆轉老化的研究，每年砸下近200萬美元，用於醫療檢測、營養補充品、嚴格飲控與作息。他在30多歲時將支付科技公司賣給eBay，如今專注推動「逆齡實驗」，持續挑戰人類壽命極限。

霍姆斯社群貼文https://x.com/ElizabethHolmes/status/1963707103148904818

強森社群發文https://x.com/bryan_johnson/status/1964456315092422883

