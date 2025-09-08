歐洲中央銀行關注法國政治危機 市場估利率維持不變

隨著歐元區通膨受控和歐美關稅緊張續降，市場預期歐洲中央銀行（ECB）本週稍晚舉行貨幣政策會議時，將維持利率按兵不動，儘管法國政治危機為央行決策添變數。

法新社報導，市場預期ECB將維持基準存款利率於2%不變。ECB將於10日至11日召開貨幣政策會議。

ECB結束長達1年多的降息週期後，從壓制竄升的通膨轉向支持歐元區經濟走出困境。

過去數月歐元區通膨逐漸趨於穩定，在ECB設定目標2%附近徘徊。

滙豐銀行（HSBC）分析師在報告中提到ECB決策會議時指出，「任何政策利率的調整都將使市場大感意外」。

對ECB而言，雖然歐洲與美國的關稅緊張經過近期協商後已緩和，但決策官員如今須面對法國政治危機這個新挑戰。

法國總理白胡（Francois Bayrou）將在今天面臨信任投票，議題關乎一項緊縮預算，旨在大幅削減法國日益膨脹的債務；外界普遍認為他恐難過關。法國政府垮台恐加深國內癱瘓，使歐洲團結受挫。

ECB總裁拉加德（Christine Lagarde）上週對法國政府可能垮台表示憂心，並示警說，歐元區任何一國出現政治動盪，都將會牽動市場情緒。

此外，長期維持利率按兵不動的美國聯邦準備理事會（Fed），下週舉行決策會議時預料將會降息，為就業市場提供支撐。美國總統川普（Donald Trump）已屢次施壓Fed降息。