撤VEU豁免後 美提議：三星、SK海力士半導體設備輸陸改逐年核准

美國向南韓提議，晶片製造設備未來出口到三星電子與SK海力士在中國大陸的工廠，需逐年取得批准。這是川普政府在撤銷拜登時期給予的豁免後，為避免全球電子業遭受衝擊而提出的折衷方案。

知情人士透露，美國商務部上周向南韓提出「場域許可證」（site license）構想，取代今年底即將到期的「已驗證終端用戶」（VEU）資格。新方案要求兩家公司每年向華府提出申請，明列受限設備、零件和材料的具體數量。

此舉增加流程複雜度，但讓三星與SK海力士得以維持在中國大型晶圓廠的運作。美方官員表示，不會阻斷工廠日常營運，但將禁止可用於升級或擴產的設備出口。。

對南韓政府與產業而言，該提案提供「有路可走」的安慰，但增加繁瑣負擔。更敏感的是，美方通知撤銷豁免的時間點，就在南韓總統李在明與川普簽署防務與投資協議後數日，而首爾再度被夾在美中兩強之間。

拜登政府曾對三星、SK海力士及台積電核發豁免，以減輕對友邦企業在中國營運的衝擊。當年，三星和SK海力士取得VEU資格，被視為南韓前總統尹錫悅的重要外交成果。在川普官員堅稱不會恢復豁免的情況下，年度許可至少比逐批申請更具可預測性，這有可能是首爾能盼到的最佳結果。

然而，企業擔心，難以精準預測未來12個月內設備損壞的零件需求。若遇緊急維修需進口清單外物資，恐因審批不及而中斷生產。