羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

運輸環境組織研究 歐盟多數車商可達成碳排目標

中央社／ 布魯塞爾7日綜合外電報導

歐洲運輸環境聯合會的一項研究顯示，隨著電動車銷量回升，幾乎所有歐洲車商在今年計算方式放寬後，都有望實現歐盟所設定的碳排目標。

法新社報導，面對中國競爭與美國關稅，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）面臨進一步放寬碳排標準的壓力，避免汽車產業陷入困境。

根據歐洲運輸環境聯合會（European Federation forTransport and Environment）數據，到2025年底，電動車預估將占歐洲新車銷量18%，高於去年的13.6%。

這個倡議組織表示，除賓士（Mercedes-Benz）之外，所有歐洲車商都達成歐盟2025至2027年的碳排目標。

歐洲運輸環境聯合會汽車部門主管馬修（LucienMathieu）表示，車商「正描繪一幅可怕的景象以利下修碳排目標。但現實是電動車銷量正在飆升，而法規正是實現碳排目標的關鍵」。

歐盟要求車商逐步減少在歐盟27國所售新車的碳排量，否則將面臨高額罰款。

今年稍早，歐盟給予企業更多時間達成標準，將碳排量以2025至2027年的3年平均計算，而不是逐年計算。

歐洲運輸環境聯合會表示，由於一些製造商降低電動車折扣，導致電動車市場成長減緩。

「將目標延長2年，讓車商得以放鬆腳步，這將導致2025年至2027年間電動車銷量減少200萬輛」。

汽車業正推動歐盟進一步修改規定，尤其要求為插電式混合動力汽車與高效能引擎汽車等電動車替代品，提供更多發展空間。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）將於12日與汽車業代表會談。

媒體：中國駭客假冒美議員刺探貿易談判消息

根據《華爾街日報》週日（9月7日）報導，今年7月，美中貿易談判代表在瑞典展開新一輪磋商前幾日，美國多個貿易團體、律師事務所及美國政府機構都收到了看似來自共和黨籍眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）發出的電子郵件，內容是請收件人針對附件的一項「對中制裁法案草案」提供意見。

日圓貶值加上當局政策轉變 外商收購日企案件量有望創紀錄

由於日本政府政策轉變加上日圓貶值，外國企業今年收購日企的案例數可能創下歷史新高。根據彭博資訊彙編數據，截至8月底，外企已...

日GDP成長率上修至2.2% 首相辭職陰影未阻日股早盤走揚

日本內閣府周一公布修正後數據，確認截至6月底的今年第2季，經濟持續成長，主要受惠於民間消費數據上修。

簡立峰專欄／ChatGPT之父示警AI泡沫化 解析背後盤算

AI投資熱潮帶動市場狂飆，但泡沫化疑慮持續升溫。美國麻省理工學院（MIT）一份報告揭露高達95％的企業AI專案失敗，突顯出技術落地的困境。與此同時，AI發展高度集中於少數科技巨頭，眾多新創獨角獸陷入估值虛高、營收不足的險境。近期OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）對市場過於樂觀的預測也表達謹慎態度，警示AI可能正面臨泡沫化風險，這番談話背後目的是什麼？AI是否真的正在走上泡沫化一途？

ASML要助攻歐洲拚AI 將成為法國Mistral AI最大股東

消息人士透露，荷蘭半導體製造設備大廠艾司摩爾（ASML），即將成為法國AI新創公司Mistral AI的最大股東，目標強...

石破茂請辭後 日圓周一重貶 日股大漲1% 短期內波動可能加劇

日本金融市場將面臨更多不穩定的展望，此時投資人為日本首相石破茂的請辭進行投資布局，同時臆測誰將接任。朝日新聞已報導，日本...

