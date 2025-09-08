英新任商貿大臣訪美、中 聚焦科技與經濟發展

英國新任商貿大臣凱爾（Peter Kyle）7日晚間啟程訪問美國，擬與主責人工智慧（AI）等高科技政策的白宮官員和高階顧問會談，並與美國企業領袖會晤。

英國商業暨貿易部表示，在一整天的會晤行程後，凱爾將直接自美國飛往中國，以促進英國達成「兼顧安全」的經濟成長。

凱爾在中國預計將延續前任商貿大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）的規劃，重啟英中聯合經濟貿易委員會（JETCO）會議，與中國商務部部長王文濤共同主持。

英中JETCO會議最後一次舉行是在2018年。2019年後，英中因為香港、國家安全等議題而關係明顯趨於緊張，JETCO會議、經濟財金對話（EFD）等雙邊高階對話機制相繼停擺。

不過，去年7月上台的英國工黨政府一再強調與中國維持「務實」、穩定關係的重要性，以及兼顧國家安全與經濟發展利益的可行性。去年7月迄今，英國已陸續有外交、財政、能源大臣等高階官員訪中，首相施凱爾（Keir Starmer）預期也將在數月後訪問中國。

在時任英國副首相、工黨副黨魁芮納（AngelaRayner）因為個人房產稅務問題於5日自請去職後，施凱爾隨即「順勢」分階段展開內閣與政府人事大規模異動。5日就任商貿大臣前，凱爾是科技大臣，與以業界互動良好著稱。此一任命被視為英國政府注重科學與科技創新在促進經濟發展可扮演的角色。

美國總統川普（Donald Trump）訂17至19日對英國進行國是訪問，英方期待屆時可與美方就新的雙邊科技夥伴關係簽訂備忘錄。根據英國官方過去數個月的發言，重點合作領域擬涵蓋AI、量子運算、防衛科技、能源、生物科技等。

在美中戰略競爭未歇的背景下，英國駐美大使曼德森（Peter Mandelson）近日在一場演講向美方喊話、訴諸英美自第二次世界大戰以來在安全領域的特殊緊密關係，指出英美必須整合「我們共同掌握的強大資源」，以在與北京的競爭中勝出。

英國商貿部表示，在川普對英國進行國是訪問前，凱爾在美國將致力推進英美科技夥伴關係、強化雙邊關係。凱爾將與白宮科技政策辦公室（OSTP）主任克拉茨修奧斯（Michael Kratsios）以及白宮AI政策高階顧問克瑞希南（Sriram Krishnan）會談，聚焦英美科技夥伴關係的AI支柱。

除了官方拜會，英國商貿部指出，凱爾另將與阿拉斯加航空（Alaska Airlines）執行長米尼庫奇（BenMinicucci）以及在美國設有分支的歐洲航太業巨擘空中巴士（Airbus）執行長佛喜（Guillaume Faury）會晤，推廣赴英投資。