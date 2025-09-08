願為呷百五投資多少？超級富豪過去25年豪擲千億

你願意為活到150歲甚至更老，或健康地多活20個年頭投資多少錢？對超級富豪來說，答案是在過去25年投資超過50億美元（約新台幣1523億元）。

「華爾街日報」報導，美國科技大亨提爾（PeterThiel）、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、俄羅斯富豪密爾納（Yuri Milner）和矽谷知名創投家安德立森（Marc Andreessen）等人，都是推動長壽產業資金湧入的重量級人物。

提爾對延長壽命的探索涵蓋近10家公司，有些是由他的創投基金投資，有的則是由他支持的非營利組織資助，總共籌集超過7億美元。

他們和其他富裕的投資人，將這個原本有些冷門的學術領域，推向大眾文化主流。

許多公司最終可能面臨失敗，但這些超級富豪和其他熱愛研究長壽秘訣者正跟隨金錢與科學腳步，決定該投資哪些領域、該採取哪些嘗試。

●誰在大舉押注？

根據「華爾街日報」分析，超過200家新創公司與非營利組織構成一個龐大網絡，涉及近1000名投資人。在過去25年裡，他們合計募資超過125億美元，資金來源不僅包括超級富豪，還有社群媒體網紅、知名科學家以及演員。

阿特曼投資1.8億美元支持長壽科技公司RetroBiosciences，開發能讓細胞返老還童的藥物。

提爾旗下基金支持的生技公司NewLimit則專注於逆轉細胞老化，已募資超過2億美元，至少吸引9位億萬富豪投資，包括美國國防產業數據分析承包商帕蘭泰爾技術公司（Palantir）共同創辦人朗斯德爾（JoeLonsdale）、谷歌（Google）前執行長施密特（EricSchmidt）和矽谷傳奇投資人柯斯拉（Vinod Khosla）等。

朗斯德爾的創投機構8VC投資矽谷生技公司AltosLabs，吸引生技投資機構Arch Venture Partners和密爾納支持。

科斯拉創投公司（Khosla Ventures）則投資了多家長壽新創公司，總額超過10億美元。

然而，並非所有針對長壽領域的投資都有回報。Unity Biotechnology自2013年來募資3.55億美元，開發針對老化相關細胞的藥物，但最近被納斯達克（Nasdaq）除牌，並在2025年6月宣布解散計畫。

●為何投資？

BioAge執行長佛特尼（Kristen Fortney）說：「很多人已經健康地活過100歲，我們為什麼不能讓所有人都這麼長壽？」

許多超級富豪的動機極其個人化。例如矽谷新創公司「月球快遞」（Moon Express）董事長詹恩（Naveen Jain）因父親死於胰臟癌，促使他創辦了專注於精準健康的創新公司Viome Life Sciences，並自掏腰包投資3000萬美元。

詹恩說：「我希望讓老化變成一種選擇。」

柯斯拉則說：「70歲的人應該要感覺像40歲一樣。」

●長壽產業

長壽研究公司沒有明確定義，但大致分為以下3大領域，包括逆轉或改變老化、治療老化相關疾病和健康追蹤，以及營養補充品與保養品。

●長壽領域推手

美國著名長壽科學家阿提亞（Peter Attia）擁有史丹佛醫學博士學位，曾在2014年創立專注研究長壽的醫療公司，並展開許多超前時代的健康研究。

矽谷企業家強生（Bryan Johnson）則以追求長壽的極端實驗聞名，每年豪擲100萬美元實驗抗老，也是Netflix紀錄片「長生不死：矽谷富豪的逆齡人生」（Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever）的主角。

X大獎（X Prize）創辦人狄曼迪斯（PeterDiamandis）舉辦了全球抗衰老大賽，鼓勵研發逆轉老化的方法。