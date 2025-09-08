日圓貶值加上當局政策轉變 外商收購日企案件量有望創紀錄

由於日本政府政策轉變加上日圓貶值，外國企業今年收購日企的案例數可能創下歷史新高。根據彭博資訊彙編數據，截至8月底，外企已提出157件收購日企多數股權的提案，到年底很可能超過去年193件的紀錄。

推動這股潮流的關鍵，是日本政府兩年前發布指導方針，要求企業「真心實意考慮」收購提案，不能僅因現有管理層不歡迎就拒絕。由於日圓匯率比五年均值低約11%，收購標的對海外買家來說變得更更划算。

京都大學管理研究所教授松本茂（Shigeru Matsumoto）表示，過去「如果標的公司的管理層說不，往往就沒戲了」。有了指導方針後，「將買家拒於門外不再輕而易舉」。

今年較受矚目的收購或提案，包括貝恩資本以5,100億日圓（34億美元）收購田邊三菱製藥，以及黑石集團8月提出以4,900億日圓收購科技人力派遣公司TTechnoPro Holdings。

並不是所有外商收購日企的嘗試都能成功。加拿大Alimentation Couche-Tard在7月放棄了歷時近一年、斥資460億美元收購7&I控股的努力。