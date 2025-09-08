日GDP成長率上修至2.2% 首相辭職陰影未阻日股早盤走揚

AI投資熱潮帶動市場狂飆，但泡沫化疑慮持續升溫。美國麻省理工學院（MIT）一份報告揭露高達95％的企業AI專案失敗，突顯出技術落地的困境。與此同時，AI發展高度集中於少數科技巨頭，眾多新創獨角獸陷入估值虛高、營收不足的險境。近期OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）對市場過於樂觀的預測也表達謹慎態度，警示AI可能正面臨泡沫化風險，這番談話背後目的是什麼？AI是否真的正在走上泡沫化一途？

2025-09-08 09:00