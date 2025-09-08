快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本上修第2季國內生產毛額成長2.2%，優於先前公布的初值1.0%，經濟連五季成長，主要受惠於民間消費數據。歐新社
日本上修第2季國內生產毛額成長2.2%，優於先前公布的初值1.0%，經濟連五季成長，主要受惠於民間消費數據。歐新社

日本內閣府周一公布修正後數據，確認截至6月底的今年第2季，經濟持續成長，主要受惠於民間消費數據上修。

上季的國內生產毛額折合年率成長2.2%。此一增速優於先前公布的初值1.0%，也高於分析師預估的中值，該中值與初值維持一致不變。日本經濟已連五季成長，但並不足以讓首相石破茂繼續留任。他周日宣布將辭職下台。不過，日經225指數早盤上漲1.75%至43,776.98點。

個人消費從初值0.2%的增幅上修至0.4%，商業支出增幅由初值1.3%下修至0.6%。淨出口保持不變，對經濟成長貢獻0.3個百分點，庫存則從先前拖累經濟（貢獻度負值）-0.3個百分點，上修至持平。

日圓貶值加上當局政策轉變 外商收購日企案件量有望創紀錄

由於日本政府政策轉變加上日圓貶值，外國企業今年收購日企的案例數可能創下歷史新高。根據彭博資訊彙編數據，截至8月底，外企已...

日GDP成長率上修至2.2% 首相辭職陰影未阻日股早盤走揚

日本內閣府周一公布修正後數據，確認截至6月底的今年第2季，經濟持續成長，主要受惠於民間消費數據上修。

簡立峰專欄／ChatGPT之父示警AI泡沫化 解析背後盤算

AI投資熱潮帶動市場狂飆，但泡沫化疑慮持續升溫。美國麻省理工學院（MIT）一份報告揭露高達95％的企業AI專案失敗，突顯出技術落地的困境。與此同時，AI發展高度集中於少數科技巨頭，眾多新創獨角獸陷入估值虛高、營收不足的險境。近期OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）對市場過於樂觀的預測也表達謹慎態度，警示AI可能正面臨泡沫化風險，這番談話背後目的是什麼？AI是否真的正在走上泡沫化一途？

ASML要助攻歐洲拚AI 將成為法國Mistral AI最大股東

消息人士透露，荷蘭半導體製造設備大廠艾司摩爾（ASML），即將成為法國AI新創公司Mistral AI的最大股東，目標強...

石破茂請辭後 日圓周一重貶 日股大漲1% 短期內波動可能加劇

日本金融市場將面臨更多不穩定的展望，此時投資人為日本首相石破茂的請辭進行投資布局，同時臆測誰將接任。朝日新聞已報導，日本...

本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五收跌，美債大漲，因美國最新就業數據顯示經濟前景轉差，但也為聯準會（Fed）在下周降息鋪路。本周市場將聚焦周...

