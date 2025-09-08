日GDP成長率上修至2.2% 首相辭職陰影未阻日股早盤走揚
日本內閣府周一公布修正後數據，確認截至6月底的今年第2季，經濟持續成長，主要受惠於民間消費數據上修。
上季的國內生產毛額折合年率成長2.2%。此一增速優於先前公布的初值1.0%，也高於分析師預估的中值，該中值與初值維持一致不變。日本經濟已連五季成長，但並不足以讓首相石破茂繼續留任。他周日宣布將辭職下台。不過，日經225指數早盤上漲1.75%至43,776.98點。
個人消費從初值0.2%的增幅上修至0.4%，商業支出增幅由初值1.3%下修至0.6%。淨出口保持不變，對經濟成長貢獻0.3個百分點，庫存則從先前拖累經濟（貢獻度負值）-0.3個百分點，上修至持平。
