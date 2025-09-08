ASML要助攻歐洲拚AI 將成為法國Mistral AI最大股東

消息人士透露，荷蘭半導體製造設備大廠艾司摩爾（ASML），即將成為法國AI新創公司Mistral AI的最大股東，目標強化歐洲的科技主權。

路透引述知情人士的說法報導，ASML將投入13億歐元（約 15 億美元）參與Mistral的17億歐元（約20億美元）的籌資案，預料將在Mistral董事會中取得一個席次。由於協商為私下進行，消息人士要求匿名。

消息人士表示，這輪籌資將使Mistral成為歐洲最具價值的AI公司，在最新的C輪融資中估值達100億歐元（約117億美元）。

ASML不願置評。Mistral也未回覆路透社的置評請求。

Mistral常被視為法國及歐洲的AI領導業者，其競爭目標包括美國的OpenAI與Alphabet旗下的Google。

消息人士說，ASML入股Mistral將把兩家歐洲科技領導企業結合起來，而ASML提供的資金能幫助Mistral減少歐洲對美國及中國AI模型的依賴。

ASML生產的微影設備是生產先進晶片不可或缺的設備，該公司也利用AI來提升工具效能。透過導入Mistral的數據分析與AI技術，ASML可能強化工具效能，並開發更多新產品。

ASML是全球極紫外光（EUV）微影設備的獨家供應商，客戶包括台積電與英特爾。每台EUV機器售價約1.8 億美元，是製造最先進晶片的重要設備。

Mistral在去年B輪融資後，估值已超過60億美元，並獲得輝達（Nvidia）資助。英國金融時報本月稍早報導，Mistral正與MGX及其他投資人商談，計劃以100億美元估值募資10億美元。彭博新聞上周則報導，Mistral的融資輪可能將公司估值推升至140億美元。

Mistral創立於2023年，由前DeepMind研究員Arthur Mensch與前Meta研究員Timothée Lacroix、Guillaume Lample共同創辦。