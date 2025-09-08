石破茂請辭後 日圓周一重貶 日股大漲1% 短期內波動可能加劇

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本首相石破茂7日宣布請辭。路透

日本金融市場將面臨更多不穩定的展望，此時投資人為日本首相石破茂的請辭進行投資布局，同時臆測誰將接任。朝日新聞已報導，日本自民黨總裁選舉可能在10月初舉行。

日圓匯率在周一（8日）盤初一度貶值0.7%，報148.47日圓兌1美元。日圓在上周已是表現最弱的G-10貨幣之一。

日股日經225指數周一開盤則大漲1%。

在上午稍後市場開盤時，日本長天期公債尤其容易受到拋售，因為市場對日本政府支出狀況的擔憂加劇。美國公債上周五上漲，可能會在一定程度上抑制周一日本公債的初步走勢。

石破茂的執政黨在7月的選舉表現不佳後，外界一直預期石破茂最終會下台。石破茂7日已正式宣布請辭自民黨黨魁與首相職務，為執政聯盟7月參院敗選負責，11個月來的任期畫下句點。

然而，交易人士仍在試圖判定可能接替石破茂的繼任者將採取多少財政刺激措施，以及任何變化將在多大程度上減緩日本央行下次的升息行動。

Saxo Markets首席投資策略師查娜娜Charu Chanana表示，由於自民黨缺乏明顯多數，投資人將維持謹慎態度，直到繼任者確定，這將使日圓、債券和股票的波動性保持在較高水準。

IG駐雪梨分析師Tony Sycamore表示，日圓可能貶向149.10至149.20水準。

ATFX Global Markets的分析師Nick Twidale認為，在當前政局下，日本央行今年可能不會升息。Twidale表示，日圓將波動劇烈，交易難度加大。利率交易人士也將面臨更高的風險。

石破茂 自民黨 日本央行

