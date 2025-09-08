本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五收跌，美債大漲，因美國最新就業數據顯示經濟前景轉差，但也為聯準會（Fed）在下周降息鋪路。本周市場將聚焦周四公布的通膨數據。另外，晶片巨擘博通上周五大漲9.4%，帶動台積電ADR也大漲3.5%。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

日本首相石破茂請辭 日圓周一走貶、日債有壓

在黨內逼宮壓力日增下，日本首相石破茂7日正式宣布請辭自民黨黨魁與首相職務，為執政聯盟7月參院敗選負責，11個月來的任期畫下句點。朝日新聞已報導，日本自民黨總裁選舉可能在10月初舉行。由於目前經濟前景不穩，自民黨黨魁爭奪戰鳴槍，讓日本進入長期的政策不確定時期，可能對日本匯市與債市造成壓力。

日圓周一（8日）盤初貶值0.54%，報148.23日圓兌1美元。

OPEC+同意10月起再溫和增產 油價周一持穩

石油國組織與夥伴國（OPEC+）7日同意，10月起再度增產，每日產量再增加約13.7萬桶，凸顯OPEC+改變產油策略，進一步追求市占率，而非捍衛油價。OPEC+此舉預料將進一步加重國際油價下壓。

OPEC+發表聲明表示，加速結束之前的減產措施，之前縮減的每日165萬桶產量將部分或全數恢復，但未提供恢復的時間點，而是取決於市況。

由於增產消息已反映再上周的油價走勢中，國際油價周一（8日）盤初小幅上漲。布蘭特原油11月期貨漲0.15%，報每桶65.60美元；西德州中級原油（WTI）10月期貨漲0.1%，報每桶61.93美元。

數百名韓國工人在美被拘留後 南韓已派出包機要將他們接回國

美國聯邦移民局上周四在喬治亞州突襲韓國現代和LG能源合資營運的電動汽車電池工廠營建工地，逮捕了475 名工人，其中大多數是韓國公民。南韓統府一名高級官員周日在電視演講中表示，韓國官員已與美方就釋放工人一事完成會談，南韓政府已派出飛機將他們接回國。

川普官宣三人進入Fed主席決賽圈 市場則估年底前降息三次

美國總統川普表示，他視白宮國家經濟委員會主任哈塞特、Fed現任理事沃勒以及前理事華許為取代Fed現任主席鮑爾、執掌央行的最終人選。川普當天稍早曾暗示，雖然他已差不多想好要選誰，但還是會走面試的流程。

另外，在美國8月就業數據弱於預期後，摩根大通資產管理公司、鋒裕匯理（Amundi）及巴克萊銀行（Barclays）等金融機構都預期，Fed今年底前將降息三次。

中國央行連續第10個月增持黃金 金價周一盤初維持在高檔

中國央行於8月連續第10個月增持黃金，以繼續推動其美元為主的儲備資產多元化配置。

根據周日公布的數據，上個月中國央行黃金持有量增加了6萬金衡英兩，至7402萬金衡英兩。中國自去年11月開始新一輪黃金增持，累計購買了122萬金衡英兩。

國際現貨金價周一盤初報每英兩3,589美元，漲幅不到0.1%，維持在歷史新高價位附近。