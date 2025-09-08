OPEC+主要產油國決議 10月起每日增產逾13萬桶

石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）的8個主要成員國今天表示，他們已同意再次增產石油，要從10月起每日產量提高13萬7000桶。

法新社報導，這8個國家包括沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特、哈薩克、阿爾及利亞和阿曼。

這些國家的能源部門首長透過聲明指出，決定從下個月起把每日產量提高13萬7000桶。

為了支撐油價，近年來OPEC+多次同意減產，但今年4月以來，前述8個國家政策轉向，聚焦於奪回市占，並陸續同意一連串增產措施；目前國際油價徘徊在每桶60多美元的相對低點。