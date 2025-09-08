聽新聞
美將公布8月CPI 牽動降息2碼期待

聯合報／ 國際中心／綜合外電

美國本周將公布牽動聯準會九月降息前景的最後一份重大經濟報告：八月消費者物價指數（ＣＰＩ）。這項數據預料撼動不了聯準會下周降息的預期，但彭博經濟學家認為，基於核心通膨預料將維持僵固，可能會對降息兩碼的市場期待澆冷水。

美國將於十日發布八月生產者物價指數（ＰＰＩ），預料年升率維持在百分之三點三，核心ＰＰＩ年升幅將下滑○點二個百分點到百分之三點五。至於十一日公布的八月ＣＰＩ，預料將比去年同期攀升百分之二點九，年升幅比七月提高○點二個百分點，核心ＣＰＩ年升率估維持百分之三點一。

經濟學家將細加分析美國關稅成本升高對消費者物價的推升幅度，彭博經濟學家認為，雖然市場已充分預期聯準會將在九月降息一碼，但本周公布的八月ＣＰＩ與ＰＰＩ數據都難以強化降息兩碼的論據。

