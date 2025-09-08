聯準會9月一次降息2碼 機率不高

美國本周將公布牽動聯準會（Fed）9月降息前景的最後一份重大經濟報告：8月消費者物價指數（CPI）。這項數據預料撼動不了Fed本月降息的預期，但是彭博經濟學家認為，基於核心通膨預料將維持僵固，可能會對降息2碼的市場期待澆冷水。

美國將在11日公布8月CPI，預料將比去年同期攀升2.9%，年升幅比7月提高0.2個百分點，核心CPI年升率預估將維持在3.1%。8月CPI走高的主因為汽車價格、及飯店和航空晶片等服務業價格上漲。8月消費者信心改善、夏季股市大漲、以及天候因素，可能提高上月的非必要服務需求，經銷商也開始轉嫁新車關稅成本。

美國也將先在10日發布8月生產者物價指數（PPI），預料年升率維持在3.3%，核心PPI年升幅將下滑0.2個百分點到3.5%。

經濟學家將細加爬梳美國關稅成本升高對消費者物價的推升幅度，彭博經濟學家認為，雖然市場已充分預期Fed將在9月降息1碼，但本周的8月CPI與PPI數據都難以強化降息2碼的論據。

本周另一個值得關注的數據，為勞工統計局（BLS）將公布截至今年3月的過去一年初估就業數據修正報告，彭博經濟學家預測可能下修40萬-68萬人，暗示這段期間的每月新增就業人口平均遭調降3.3萬-5.7萬人，凸顯在最近的就業數據顯示勞動市場降溫前，就業市場就已在走緩，鞏固本月降息的機率。

12日出爐的9月密西根大學消費者信心指數初估值預估將降至58，反映勞動市場惡化的影響。