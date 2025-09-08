美國8月就業數據轉弱 市場：Fed年底前降息三次

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美8月就業數據弱於預期，摩根大通資產管理公司、鋒裕匯理及巴克萊銀行等金融機構都預期，Fed今年底前將降息三次。（美聯社）
在美國8月就業數據弱於預期後，摩根大通資產管理公司、鋒裕匯理（Amundi）及巴克萊銀行（Barclays）等金融機構都預期，美國聯準會Fed）今年底前將降息三次。

巴克萊以吉恩諾尼（Marc Giannoni）為首的經濟學家團隊，已調整對Fed政策的預測，預期Fed將在今年底前的9月、10月和12月三次會議，分別降息1碼，「我們預期聯邦公開市場操作委員會（FOMC）將認為，就業的下行風險進一步升高」。這群經濟學家之前預估Fed只會在9月和12月降息。

巴克萊也表示，Fed將在9月會後發布的每季經濟預測摘要可能出現改變，美國總統川普提名的理事米倫預測的降息次數可能比他的上一任還要多，通膨也更低、成長更高。

巴克萊指出，經濟成長率、失業率及通膨預測的變動，可能不太會促使Fed官員調整今年底前的降息次數預估，但決策官員可能更重視就業的下行風險。該銀行仍預估Fed將在明年3月和6月各再降息1碼。

摩根大通資產管理全球固定收益、匯率及大宗商品投資長荷爾（Kay Herr）也說，市場現在預期今年底前會降息三次，很合理，但決策官員將保留今年擴大降息或暫時按兵不動的空間，本周公布的通膨數據關鍵將是服務業物價漲幅。

鋒裕匯理也預測，在美國勞動成長趨緩與政治壓力日增之際，Fed今年底前最多可能降息三次。該公司策略主管狄梵德（Monica Defend）認為，美國就業市場成長步調減慢，可能支持Fed今年底前降息兩次，而政治壓力可能帶來第三次降息。

