南韓擴增首爾住房供應

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

南韓推出新的抑制房價措施，除了緊縮特定地區的房貸規定，重點為擴增大首爾地區的住房供應。

南韓政府7日表示，2026-2030年將在包含京畿道和仁川的大首爾地區，每年興建27萬戶新房，共135萬戶，是過去三年新房供應量的近兩倍。

其中，南韓計劃藉由改建舊有的供應租賃房屋供應2.3萬戶住房，已改建舊有的國營建物供應2.8萬戶，並且透過購碼與翻修獨立套房公寓，釋出14萬戶。南韓政府也將放寬監管規定，加速舊宅重新開發，並將成立一個新政府組織來監督和調查房地產相關犯罪。

此外，在江南、瑞草、松坡及龍山中心地區等地，房貸可貸成數上限8日起從50%降為40%。

南韓央行啟動降息以來，首爾公寓價格已暴漲，促使南韓政府今夏稍早公布房市降溫措施，限縮首都區的房貸上限，及限制外國買家，但韓國房地產委員會（REB）資料顯示，當局迄今的措施雖減緩房價漲速，房價卻持續走高。

同時，家庭債務也持續攀升，推升金融穩定風險。南韓總統李在明6月就任時承諾，降低生活成本和縮小貧富不均，但房價大漲成為一大阻礙。

南韓 首爾 公寓

相關新聞

美國8月就業數據轉弱 市場：Fed年底前降息三次

在美國8月就業數據弱於預期後，摩根大通資產管理公司、鋒裕匯理（Amundi）及巴克萊銀行（Barclays）等金融機構都...

OPEC+下月增產 油價有壓

石油國組織與夥伴國（OPEC+）7日同意，10月起再度增產，每日產量再增加約13.7萬桶，凸顯OPEC+改變產油策略，進...

聯準會9月一次降息2碼 機率不高

美國本周將公布牽動聯準會（Fed）9月降息前景的最後一份重大經濟報告：8月消費者物價指數（CPI）。這項數據預料撼動不了...

歐鋼鐵業籲課美國式關稅 製造商高喊「我們需要保護」

英國金融時報（FT）報導，歐洲鋼鐵製造商正呼籲歐盟，對所有進口金屬課徵美國式的關稅，並警告在中國大陸廉價鋼品及美國總統川...

台灣蘭花出貨大減 亞洲出口利基遭美關稅重擊

美國總統川普實施的關稅，正在重擊台灣蘭花與南韓泡麵等亞洲利基出口，威脅相關產業的投資與就業。

