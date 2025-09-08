韓企在美投資面臨兩難

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

現代汽車和LG新能源（LGES）在美國喬治亞州的新廠工地，遭美國當局突襲、拘留300多名南韓人員，使得韓企在美投資的憂慮升溫。美國技術勞工短缺，川普政府卻拒絕發放工作簽證給南韓員工，並持續施壓外企，聘用美國勞工在美生產，讓韓企面臨兩難。

韓國時報報導，業界人士指出，美國嚴格的簽證規定，迫使許多韓企在派人協助施工時，規避移民法規。據悉現代與LGES合資電池廠工地被拘留的韓國人，大多持B1短期商務簽證和旅遊簽證入境。韓企規定人員赴美工地，須持H1B專業人士簽證，但美國每年僅發放8.5萬份H1B簽證。

不具名的韓企高層說，若有派員至美國工地的急迫需求，要企業花好幾個月時間等候H1B簽證，太不合理。

韓企仰賴自家人力的另一理由，是美國員工技能欠佳、職業道德不足。在美投資的韓企主管說：「良率低落，讓我們不願增加美廠產能」。韓企為避免川普關稅、並取得補助，在美國投資了上千億美元。

南韓總統秘書室長姜勳植7日表示，南韓工人在美遭拘留一事，已結束與美方磋商，等行政程序完成後，將派專機接回。

