法總理恐下台 股債風險升

法國總理白胡8日面對信心投票，可能被迫下台，法國股債似乎已反映倒台風險，但未來數周或數月的發展可能增添市場動盪，投資人可能再度面臨預算僵局、國會提前大選，而且法國總統馬克宏遭遇的下台壓力將加重。

彭博資訊報導，摩根大通資產管理全球策略師瑪哈拉吉說，若白胡下台，或許會確立法國資產的折價趨勢，因為新內閣將縮減白胡的預算削減案。白胡提出440億歐元（515億美元）的刪減開支與增稅案，旨在使明年赤字降至占經濟產出的4.6%。

TP ICAP歐洲公司股票銷售主管埃廉表示，疲弱的法國債市可能進一步影響法國股市，因為殖利率攀高意味著更高的借貸成本，尤其對較小型且負債的企業而言。這種情況將削弱資本支出與成長，能取得的資金，促使投資人轉投義大利與德國等市場。與此同時，總統馬克宏也可能再次宣布提前選舉，試圖替執政聯盟贏得穩定多數，但知情人士說，馬克宏想避免這個選項。