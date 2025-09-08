台灣蘭花出貨大減 亞洲出口利基遭美關稅重擊

美國總統川普實施的關稅，正在重擊台灣蘭花與南韓泡麵等亞洲利基出口，威脅相關產業的投資與就業。

英國金融時報（FT）報導，位於台南後壁的台灣蘭花生物科技園區，是台灣蘭花產業的核心，掌控逾六成的美國活體蘭花市場。台灣300多家小型蘭花種植業者，去年共出口6,800萬株蘭花苗，總值1.9億美元，其中33%銷往美國。

鮮明農業經理林豐沛指出，「在4月川普普徵10%關稅到7月期間，我們的出貨量已減少20%」。美國8月對台灣外銷商品加徵20%的「對等」關稅，更是雪上加霜。台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼說，「再加上新台幣升值，我們所有獲利完全蒸發」，「很難讓客戶消化額外的關稅成本」。

日本鯖江的鏡片製造商也擔心美國關稅將拖累銷售，市場會被價格更低的中國大陸對手搶走。七成產品外銷美國的乾鏡片公司（Inui Lens），目前正在生產的明年1月上市產品價格已確定，但預期未來的新產品將面臨由誰負擔15%關稅成本的艱辛談判。鯖江所在的福井縣每年對美國的約240億日圓（1.63億美元）出口中，約半數是光學設備。

川普關稅也正在澆熄原本受惠於「韓流」的南韓泡麵出口熱潮。韓國農水產食品流通公社的資料顯示，今年7月拉麵出口額年減17.8%至1,420萬美元，遠低於上半年的41%成長率。生產超辣「火雞麵」的三養食品表示，勢將因美國關稅而調漲售價，現在正與主要美國零售商協商漲價幅度。