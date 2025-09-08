歐鋼鐵業籲課美國式關稅 製造商高喊「我們需要保護」

快訊

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
歐洲鋼鐵製造商正呼籲歐盟，對所有進口金屬課徵美國式的關稅。（美聯社）
英國金融時報（FT）報導，歐洲鋼鐵製造商正呼籲歐盟，對所有進口金屬課徵美國式的關稅，並警告在中國大陸廉價鋼品及美國總統川普的高關稅之下，歐盟鋼鐵業正面臨崩潰風險。

德國蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）鋼鐵部門資深主管漢尼（Ilse Henne）表示，「我們需要保護，否則鋼鐵業活不下去」。歐盟鋼鐵製造商去年已裁員1.8萬人，2008年來共裁員9萬人。

歐盟執委會主席范德賴恩已聚焦鋼鐵業，本月承諾將對鋼鐵業採取新的保障措施，但還沒提出細節。執委會副首席發言人吉爾表示，「執委會有意在本季末採取一項法規，限制歐盟的鋼鐵進口量」。

法國、義大利、西班牙等11個歐盟成員國已建議對超過特定限額的進口鋼材，課徵50%的關稅，讓進口量減半，並實施美國式的「熔鑄」規則，以防中國大陸鋼材繞經其他國轉銷歐洲。

歐洲鋼鐵工業聯盟（EUROFER）主張應實施免稅進口配額制度，在兼顧歐盟需求之餘，也對超過配額的部分，實施高到足以禁止進口的關稅。

歐盟去年共進口2,800萬公噸鋼鐵，占總銷量的四分之一，以中國大陸為主要來源國。另外，歐盟每年對美國出口的380萬公噸鋼品中，可能因川普關稅而流失一大部分。

歐盟鋼鐵業已苦於因應來自中國大陸廉價鋼材的競爭、以及能源價格偏高的壓力，今年初在川普對進口鋼品實施50%關稅，令歐盟業者擔憂中國大陸等其他國家的廉價鋼品會轉銷歐盟。

