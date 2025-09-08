快訊

OPEC+下月增產 油價有壓

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
OPEC+7日同意，10月起再度增產，每日產量再增加約13.7萬桶，此舉預料加重國際油價下壓。（路透）
OPEC+7日同意，10月起再度增產，每日產量再增加約13.7萬桶，此舉預料加重國際油價下壓。（路透）

石油國組織與夥伴國（OPEC+）7日同意，10月起再度增產，每日產量再增加約13.7萬桶，凸顯OPEC+改變產油策略，進一步追求市占率，而非捍衛油價。OPEC+此舉預料將進一步加重國際油價下壓。

OPEC+在7日召開的產量會議只開了11分鐘，批准10月起每日產量增加約13.7萬桶。OPEC+發表聲明表示，加速結束之前的減產措施，之前縮減的每日165萬桶產量將部分或全數恢復，但未提供恢復的時間點，而是取決於市況。

彭博資訊引述OPEC+代表指出，產量將在明年9月之前，分每月逐漸增加。相較下，這165萬桶的減產量先前原訂實施到原訂於2026年底。不過，OPEC+的實際增產量可能低於這個水準，因為一些成員國必須補償之前違約增產的差額，另一些國家則可能缺乏閒置產能以提高產量。

這次增產也確定OPEC+的油價策略急劇轉向。近月來OPEC+日產量已經恢復220萬桶，比原先計劃的時程提前一年，以奪回市占率，完全不顧目前國際油市已經供給過剩。

OPEC+這次增產行動令多數石油交易商及分析家感到意外，因為原先預料OPEC+的八個主要成員國這次將維持產量不變。

由於OPEC+及其他產油國增加石油供應，國際油價今年來已下跌12%，但這段期間的國際油市韌性超乎預料，使沙烏地阿拉伯及其他產油國有信心恢復更多產量。

OPEC+進一步增產，可能符合美國總統川普的期望，因為他主張低油價以抑制國內通膨，並可藉此來壓迫俄羅斯停止進攻烏克蘭。沙國王儲賓沙爾曼預訂11月訪問華府，會見川普。

然而，國際油價的下跌壓力將加重。油市專家一再警告供給過剩，但今年夏季北半球油市仍相對緊俏。從較長期來看，OPEC+的復產行動將使全球的備用產能減少；一旦出現預料不到的供給震撼，油市安全網可能難以抵禦。

國際能源總署（IEA）預測，由於中國大陸需求下滑與美洲產量增加，明年油市供應過剩幅度將創紀錄，高聖更預測布萊特油價明年可能跌到50-60美元區間的下緣。

OPEC 油價 日產

