傳OpenAI預估支出將暴增「背後原因曝」 但營收展望好轉

美國科技媒體The Information報導，OpenAI已向投資人表示，預測今年支出額將超過80億美元，比先前預測高出約15億美元，明年將增加超過一倍至超過170億美元，到2029年時的支出額將比先前預期多出約800億美元，達到1,150億美元。

報導指出，OpenAI最新預測的明年支出額，比原先預估多100億美元，2027年的支出預料將達到350億，2028年支出更將比原先預估增加三倍多到450億美元，原因之一是該公司已成為世上數一數二大的雲端服務租借方。為控制成本，OpenAI正在開發自家的資料中心伺服器晶片與設施。

OpenAI開支暴增的另一原因是的運算成本日增。雖然該公司人工智慧（AI）模型的成本（名為推論運算支出），接近今年稍早的預測，但這些微小差異估算到2030年時，將累積為超過110億美元的額外支出。OpenAI預期，2025－2030年的推論運算支出將超過1,500億美元。

此外，OpenAI開發AI模型的成本（名為訓練或研究運算）也遠高於先前預估，預期今年的訓練成本支出將超過90億美元，比先前預估多約20億美元，明年將達190億美元左右，也比之前預測多約20億美元。

好消息是，OpenAI營收展望好轉，預期今年營收將比去年增加2.5倍至130億美元，比先前預測高約3億美元，2030年營收預估將達2,000億美元左右，也比先前預期增加約15%。OpenAI預期，ChatGPT未來六年將額外帶入近700億美元營收。