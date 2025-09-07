快訊

暗指柯建銘？ 賴系立委：石破茂為避免黨內分裂做出有高度的決定

傳OpenAI預估支出將暴增「背後原因曝」 但營收展望好轉

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
OpenAI已向投資人表示，預測今年支出額將超過80億美元，比先前預測高出約15億美元，明年將增加超過一倍至超過170億美元，到2029年時的支出額將比先前預期多出約800億美元，達到1,150億美元。路透
OpenAI已向投資人表示，預測今年支出額將超過80億美元，比先前預測高出約15億美元，明年將增加超過一倍至超過170億美元，到2029年時的支出額將比先前預期多出約800億美元，達到1,150億美元。路透

美國科技媒體The Information報導，OpenAI已向投資人表示，預測今年支出額將超過80億美元，比先前預測高出約15億美元，明年將增加超過一倍至超過170億美元，到2029年時的支出額將比先前預期多出約800億美元，達到1,150億美元。

報導指出，OpenAI最新預測的明年支出額，比原先預估多100億美元，2027年的支出預料將達到350億，2028年支出更將比原先預估增加三倍多到450億美元，原因之一是該公司已成為世上數一數二大的雲端服務租借方。為控制成本，OpenAI正在開發自家的資料中心伺服器晶片與設施。

OpenAI開支暴增的另一原因是的運算成本日增。雖然該公司人工智慧（AI）模型的成本（名為推論運算支出），接近今年稍早的預測，但這些微小差異估算到2030年時，將累積為超過110億美元的額外支出。OpenAI預期，2025－2030年的推論運算支出將超過1,500億美元。

此外，OpenAI開發AI模型的成本（名為訓練或研究運算）也遠高於先前預估，預期今年的訓練成本支出將超過90億美元，比先前預估多約20億美元，明年將達190億美元左右，也比之前預測多約20億美元。

好消息是，OpenAI營收展望好轉，預期今年營收將比去年增加2.5倍至130億美元，比先前預測高約3億美元，2030年營收預估將達2,000億美元左右，也比先前預期增加約15%。OpenAI預期，ChatGPT未來六年將額外帶入近700億美元營收。

OpenAI 美國 ChatGPT 投資人

延伸閱讀

美經濟前景不妙…股跌債揚 台積電ADR逆勢漲3.5%

AI新創冒犯作家群 Anthropic將支付逾15億美元

首家美國AI公司！Anthropic針對「陸資企業」停止銷售AI服務

AI照片再進化 Nano Banana生成3D公仔圖像掀流行

相關新聞

OPEC+將召開產量會議 增產與否受矚目

沙烏地阿拉伯、俄羅斯及其他6個石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）的重要成員國，將於今天會議中決定原油產量。分析師表示，...

傳OpenAI預估支出將暴增「背後原因曝」 但營收展望好轉

美國科技媒體The Information報導，OpenAI已向投資人表示，預測今年支出額將超過80億美元，比先前預測高...

南韓公布新打房措施 大首爾地區未來五年供應135萬戶新房

南韓推出新的抑制房價措施，除了將緊縮特定地區的房貸規定，並將擴增住房供應。

美國逮捕在美韓企300名南韓移工 兩國已達成協議…韓政府將派專機接回

美國移民與海關執法局（ICE）和國土安全調查處（HSI）等單位，4日突襲美國喬治亞州的南韓電池製造商LG新能源與現代汽車...

今年不一樣？過去蘋果股價對新機發布反應平淡 分析師：或許有驚喜

蘋果預定9日發布新一代智慧機iPhone 17，近年來蘋果的新機發布會往往無助股價，但更輕薄的iPhone 17 Air...

Lululemon第2季財報不如預期 下修全年展望

Lululemon第2季獲利年減6%、但季增18%至3.7億美元，折合每股盈餘（EPS）3.1美元，低於市場共識7%，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。