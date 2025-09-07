南韓公布新打房措施 大首爾地區未來五年供應135萬戶新房

南韓推出新的抑制房價措施，除了將緊縮特定地區的房貸規定，並將擴增住房供應。

南韓政府7日表示，2026-2030年將在包含京畿道和仁川的大首爾地區，每年興建27萬戶新房，共135萬戶，是過去三年新房供應量的近兩倍。

其中，南韓計劃藉由改建舊有的供應租賃房屋供應2.3萬戶住房，已改建舊有的國營建物供應2.8萬戶，並且透過購碼與翻修獨立套房公寓，釋出14萬戶。南韓政府也將放寬監管規定，加速舊宅重新開發，並將成立一個新政府組織來監督和調查房地產相關犯罪。

此外，在江南、瑞草、松坡及龍山中心地區等地，房貸可貸成數上限8日起從50%降為40%。

南韓央行啟動降息以來，首爾公寓價格已暴漲，促使南韓政府今夏稍早公布房市降溫措施，限縮首都區的房貸上限，及限制外國買家，但韓國房地產委員會（REB）資料顯示，當局迄今的措施雖減緩房價漲速，房價卻持續走高。

同時，家庭債務也持續攀升，推升金融穩定風險。南韓總統李在明6月就任時承諾，降低生活成本和縮小貧富不均，但房價大漲成為一大阻礙。

南韓仰賴出口的經濟正面臨美國的15%進口關稅打擊，雖然央行降息有助減緩衝擊，但總裁李昌鏞因擔心房價和債務水準高漲，不願調降基準利率，上次維持在2.5%。