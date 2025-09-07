快訊

暗指柯建銘？ 賴系立委：石破茂為避免黨內分裂做出有高度的決定

南韓公布新打房措施 大首爾地區未來五年供應135萬戶新房

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
南韓政府為抑制房價，未來五年將在大首爾地區興建135萬戶新房。 路透
南韓政府為抑制房價，未來五年將在大首爾地區興建135萬戶新房。 路透

南韓推出新的抑制房價措施，除了將緊縮特定地區的房貸規定，並將擴增住房供應。

南韓政府7日表示，2026-2030年將在包含京畿道和仁川的大首爾地區，每年興建27萬戶新房，共135萬戶，是過去三年新房供應量的近兩倍。

其中，南韓計劃藉由改建舊有的供應租賃房屋供應2.3萬戶住房，已改建舊有的國營建物供應2.8萬戶，並且透過購碼與翻修獨立套房公寓，釋出14萬戶。南韓政府也將放寬監管規定，加速舊宅重新開發，並將成立一個新政府組織來監督和調查房地產相關犯罪。

此外，在江南、瑞草、松坡及龍山中心地區等地，房貸可貸成數上限8日起從50%降為40%。

南韓央行啟動降息以來，首爾公寓價格已暴漲，促使南韓政府今夏稍早公布房市降溫措施，限縮首都區的房貸上限，及限制外國買家，但韓國房地產委員會（REB）資料顯示，當局迄今的措施雖減緩房價漲速，房價卻持續走高。

同時，家庭債務也持續攀升，推升金融穩定風險。南韓總統李在明6月就任時承諾，降低生活成本和縮小貧富不均，但房價大漲成為一大阻礙。

南韓仰賴出口的經濟正面臨美國的15%進口關稅打擊，雖然央行降息有助減緩衝擊，但總裁李昌鏞因擔心房價和債務水準高漲，不願調降基準利率，上次維持在2.5%。

南韓 公寓 首爾 債務 房地產

延伸閱讀

ICE突襲現代車廠查非法移工 李在明：全力協助被拘南韓公民

菲防長將出席首爾安全對話 推動防務合作穩印太

美國執法行動重擊韓企信心 首爾要求公正處理

川習會最佳時機點？ CNN：川普正悄悄籌備參加APEC峰會

相關新聞

OPEC+將召開產量會議 增產與否受矚目

沙烏地阿拉伯、俄羅斯及其他6個石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）的重要成員國，將於今天會議中決定原油產量。分析師表示，...

傳OpenAI預估支出將暴增「背後原因曝」 但營收展望好轉

美國科技媒體The Information報導，OpenAI已向投資人表示，預測今年支出額將超過80億美元，比先前預測高...

南韓公布新打房措施 大首爾地區未來五年供應135萬戶新房

南韓推出新的抑制房價措施，除了將緊縮特定地區的房貸規定，並將擴增住房供應。

美國逮捕在美韓企300名南韓移工 兩國已達成協議…韓政府將派專機接回

美國移民與海關執法局（ICE）和國土安全調查處（HSI）等單位，4日突襲美國喬治亞州的南韓電池製造商LG新能源與現代汽車...

今年不一樣？過去蘋果股價對新機發布反應平淡 分析師：或許有驚喜

蘋果預定9日發布新一代智慧機iPhone 17，近年來蘋果的新機發布會往往無助股價，但更輕薄的iPhone 17 Air...

Lululemon第2季財報不如預期 下修全年展望

Lululemon第2季獲利年減6%、但季增18%至3.7億美元，折合每股盈餘（EPS）3.1美元，低於市場共識7%，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。