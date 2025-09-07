快訊

快訊／江祖平指控遭電視台副總兒性侵 三立副總龔美富發聲明請辭

新店裕隆城晚間停電！一片漆黑中「突傳歌聲」 網笑：以為是誰生日了

地牛翻身！東部海域19:29發生規模4.6地震 5縣市有感

捷克部長層級將首度訪台 率團參與國際半導體展為「捷克館」揭幕

中央社／ 布拉格27日專電

捷克科研創新部長傑尼雪克（Marek Ženíšek）將於10日至12日出席Semicon Taiwan 2025國際半導體展，將率領捷克高科技企業、研究機構與大學代表團同行，並親自為展會上的「捷克館」揭幕。

根據捷克廣播電台（iROZHLAS.cz）消息，這是捷克部長層級首次訪問台灣。2名外交界消息人士皆指出，傑尼雪克此行還將會晤台灣高層官員。但部長發言人塞夫契克（Ondřej Ševčík）暫不願評論出訪細節。

捷克外交部發言人德瑞克（Daniel Drake）表示：「科學、研究與創新領域一直是我們與台灣合作的支柱之一。此次部長出訪是為了進一步加強合作，特別是在半導體領域的高科技投資。」

捷克在Semicon Taiwan 2025國際半導體展會上設立國家館，傑尼雪克將於10日主持開幕儀式。此次展會上，捷克查理大學（Charles University）、布爾諾理工大學（Brno University of Technology）與多家企業將參展，體現捷克與台灣在半導體領域的合作成果。

在過去2年，台灣與捷克合作成立「供應鏈韌性中心」（Supply Chain Resilience Center, SCRC）與「先進晶片設計研究中心」（Advanced Chip Design Research Center, ACDRC）等機構。

此外，捷克也在今年3月啟動捷克半導體中心（Czech Semiconductor Centre），此為「歐洲晶片法」（European Chips Act）計畫的一部分，將協助歐洲晶片戰略自主。

捷克是歐洲半導體供應鏈的重要一環，經濟合作暨發展組織（OECD）近期將捷克列為晶片製造技術的領先國之一，尤其在電子顯微鏡領域具優勢，全球約1/3的電子顯微鏡由捷克生產。

SEMICON Taiwan 2025國際半導體展將有56個國家、超過1200家企業、逾4100攤位參展，17個國家館參與，全球產業領袖齊聚一堂，展示創新成果並探討未來趨勢。

捷克 半導體 外交部 供應鏈

延伸閱讀

國際半導體展 產業重頭戲…系列論壇8日起開講

江啟臣今率立院團訪歐 出席故宮展開幕 深化國會外交

侯友宜訪捷克助新北產業進軍歐洲 捷克方表態願回訪新北

好讀周報／故宮國寶出差到捷克！萌憨墨玉貓扮演接地氣角色

相關新聞

OPEC+將召開產量會議 增產與否受矚目

沙烏地阿拉伯、俄羅斯及其他6個石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）的重要成員國，將於今天會議中決定原油產量。分析師表示，...

美國逮捕在美韓企300名南韓移工 兩國已達成協議…韓政府將派專機接回

美國移民與海關執法局（ICE）和國土安全調查處（HSI）等單位，4日突襲美國喬治亞州的南韓電池製造商LG新能源與現代汽車...

今年不一樣？過去蘋果股價對新機發布反應平淡 分析師：或許有驚喜

蘋果預定9日發布新一代智慧機iPhone 17，近年來蘋果的新機發布會往往無助股價，但更輕薄的iPhone 17 Air...

Lululemon第2季財報不如預期 下修全年展望

Lululemon第2季獲利年減6%、但季增18%至3.7億美元，折合每股盈餘（EPS）3.1美元，低於市場共識7%，其...

紅海海底電纜斷裂 微軟Azure服務受影響

美國科技巨擘微軟公司（Microsoft）今天表示，受到紅海（Red Sea）多條海底光纖電纜斷裂影響，其雲端運算平台A...

美元恐重演尼克森時代貶值？銀行示警YCC風險 日圓長線上看140

美元指數5日收在97.77，美國財政部長貝森特罕見公開呼籲聯準會應適當回歸長期利率，美銀首席投資策略師Michael H...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。