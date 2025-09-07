美國逮捕在美韓企300名南韓移工 兩國已達成協議…韓政府將派專機接回

快訊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國移民與海關執法局5日發布照片顯示，國土安全調查處人員4日在喬治亞州埃拉貝爾一間公司持聯邦搜索令執勤。法新社
美國移民與海關執法局5日發布照片顯示，國土安全調查處人員4日在喬治亞州埃拉貝爾一間公司持聯邦搜索令執勤。法新社

美國移民與海關執法局（ICE）和國土安全調查處（HSI）等單位，4日突襲美國喬治亞州的南韓電池製造商LG新能源與現代汽車合資興建的生產基地施工現場，逮捕475名「非法居留外國人」，其中約300名是南韓人。南韓總統辦公室7日表示，美韓已針對被捕移工達成協議，將派專機接回被捕的南韓移工。

紐約時報報導，南韓總統秘書室長姜勳植7日在一場政府和執政黨共同民主黨資深官員的會議中表示：「還有一些行政程序尚未完成，一旦辦妥，我們就會派專機接回國民。」

姜勳植沒有提供進一步細節，包括南韓政府預計何時派遣專機。但他的談話首度表明，南韓和美國正努力透過外交途徑，解決這個引發雙邊關係緊張的事件。

美國一直要求南韓在美投資數十億美元建造新工廠，並創造就業機會，這次突襲是川普政府強力打擊非法移民行動的一部分。美國官員表示，被捕的是非法入境美國和非法在美國工作的外籍人士。

姜勳植表示：「在我國國民安全返國前，我們不會放鬆警惕。我們將檢視並改善前往美國進行各類投資專案的商務差旅相關簽證制度，以防類似事件再次發生。」

4日的突襲造成喬治亞州工廠施工現場停工。姜勳植7日證實，南韓會致力完成這項工程。

川普政府鼓勵南韓企業巨頭現代汽車、三星和LG投資美國，同時大幅收緊簽證發放，使這些企業更難引進廉價且技術純熟的外籍移工建造工廠。

熟悉該工程的業界人士透露，被捕移工包括持有各類簽證、免簽入境美國針對建造工廠提供技術指導的數十名LG員工。他們說，其他被拘留的南韓工人則是現代汽車和LG的工程外包商雇用。

美國移民官員指控南韓企業從海外雇用未經許可的工人，歧視美國工人。

