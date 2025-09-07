今年不一樣？過去蘋果股價對新機發布反應平淡 分析師：或許有驚喜

蘋果預定9日發布新一代智慧機iPhone 17，近年來蘋果的新機發布會往往無助股價，但更輕薄的iPhone 17 Air有望問世，讓一些分析師相信，今年可能會打破以往慣例，股價或許有正面驚喜。

據道瓊市場數據，過去五年來蘋果在發表會當天，股價大致持平；而發布會後到新機上市之間，股價平均下跌2.1%。然而，摩根大通分析師查特吉（Samik Chatterjee）認為，iPhone 17 Air的消費者接受度，可能優於蘋果預期，股價有驚喜空間。他相信更輕薄的機型，將吸引重視舒適手感的用戶。

iPhone 17 Air厚度僅5.55公厘，並估計約比iPhone 16系列輕了35%。Evercore ISI分析師達里安尼（Amit Daryanani）寫道，今年發布會替未來多年的iPhone藍圖打下基礎，將有明顯的外觀設計變化，由今年推出iPhone Air打頭陣。

但也有專家說，iPhone 17 Air外觀不夠創新，質疑能對iPhone銷售和蘋果股價，帶來明顯助益，預期要等到蘋果折疊機問世，才是真正利多。

蘋果今年來股價走低4%以上，在科技七雄中績效只勝過特斯拉，部分是由於外界憂慮蘋果在人工智慧（AI）的競爭力。有鑑於此，美銀分析師莫漢（Wamsi Mohan）說，蘋果AI策略若有新消息，應該會為股價帶來上行空間，讓漲勢遠優於以往發布會。

彭博資訊先前報導，蘋果準備出新版語音助理Siri，將導入Google Gemini AI模型。但不清楚是否在9日發布會上宣布此事，這類發表會通常聚焦硬體、而非軟體。