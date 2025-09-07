快訊

雷雨狂炸雙北...氣象署籲慎防雷擊、9級強陣風 3山區也出現暴雨

竊賊盜走大片青蔥！雲林8旬老農偕兒夜宿田邊逾10天 蔥價飆高苦尋買主

今年不一樣？過去蘋果股價對新機發布反應平淡 分析師：或許有驚喜

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
更輕薄的iPhone 17 Air有望問世，讓一些分析師相信，今年蘋果股價或許正面驚喜。美聯社
更輕薄的iPhone 17 Air有望問世，讓一些分析師相信，今年蘋果股價或許正面驚喜。美聯社

蘋果預定9日發布新一代智慧機iPhone 17，近年來蘋果的新機發布會往往無助股價，但更輕薄的iPhone 17 Air有望問世，讓一些分析師相信，今年可能會打破以往慣例，股價或許有正面驚喜

據道瓊市場數據，過去五年來蘋果在發表會當天，股價大致持平；而發布會後到新機上市之間，股價平均下跌2.1%。然而，摩根大通分析師查特吉（Samik Chatterjee）認為，iPhone 17 Air的消費者接受度，可能優於蘋果預期，股價有驚喜空間。他相信更輕薄的機型，將吸引重視舒適手感的用戶。

iPhone 17 Air厚度僅5.55公厘，並估計約比iPhone 16系列輕了35%。Evercore ISI分析師達里安尼（Amit Daryanani）寫道，今年發布會替未來多年的iPhone藍圖打下基礎，將有明顯的外觀設計變化，由今年推出iPhone Air打頭陣。

但也有專家說，iPhone 17 Air外觀不夠創新，質疑能對iPhone銷售和蘋果股價，帶來明顯助益，預期要等到蘋果折疊機問世，才是真正利多。

蘋果今年來股價走低4%以上，在科技七雄中績效只勝過特斯拉，部分是由於外界憂慮蘋果在人工智慧（AI）的競爭力。有鑑於此，美銀分析師莫漢（Wamsi Mohan）說，蘋果AI策略若有新消息，應該會為股價帶來上行空間，讓漲勢遠優於以往發布會。

彭博資訊先前報導，蘋果準備出新版語音助理Siri，將導入Google Gemini AI模型。但不清楚是否在9日發布會上宣布此事，這類發表會通常聚焦硬體、而非軟體。

驚喜 蘋果 iPhone 分析師 發表會

延伸閱讀

華為折疊機市占擠下三星 上半年全球占有率48%稱冠

i17新機問世倒數 大摩：鴻海8月營收估增16%

小摩：美國關稅對iPhone 17售價影響甚小 只有17 Pro可能漲價

iPhone 17最薄機採eSIM 恐難登陸

相關新聞

OPEC+將召開產量會議 增產與否受矚目

沙烏地阿拉伯、俄羅斯及其他6個石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）的重要成員國，將於今天會議中決定原油產量。分析師表示，...

美國逮捕在美韓企300名南韓移工 兩國已達成協議…韓政府將派專機接回

美國移民與海關執法局（ICE）和國土安全調查處（HSI）等單位，4日突襲美國喬治亞州的南韓電池製造商LG新能源與現代汽車...

今年不一樣？過去蘋果股價對新機發布反應平淡 分析師：或許有驚喜

蘋果預定9日發布新一代智慧機iPhone 17，近年來蘋果的新機發布會往往無助股價，但更輕薄的iPhone 17 Air...

Lululemon第2季財報不如預期 下修全年展望

Lululemon第2季獲利年減6%、但季增18%至3.7億美元，折合每股盈餘（EPS）3.1美元，低於市場共識7%，其...

紅海海底電纜斷裂 微軟Azure服務受影響

美國科技巨擘微軟公司（Microsoft）今天表示，受到紅海（Red Sea）多條海底光纖電纜斷裂影響，其雲端運算平台A...

美元恐重演尼克森時代貶值？銀行示警YCC風險 日圓長線上看140

美元指數5日收在97.77，美國財政部長貝森特罕見公開呼籲聯準會應適當回歸長期利率，美銀首席投資策略師Michael H...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。