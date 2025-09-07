快訊

OPEC+將召開產量會議 增產與否受矚目

中央社／ 倫敦7日綜合外電報導
原油生產示意圖。路透
沙烏地阿拉伯、俄羅斯及其他6個石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）的重要成員國，將於今天會議中決定原油產量。分析師表示，會議結果仍充滿不確定性，也不排除增產的可能性。

8大產油國「自願八國」（Voluntary Eight）這場會議召開之際，油價因市場預期未來數月供應過剩持續下跌。

為了支撐油價，近年來OPEC+多次同意減產，累計日減近600萬桶。

4月以來，沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特、哈薩克、阿爾及利亞及阿曼這些V8成員政策轉向，聚焦於奪回市占，並陸續同意一連串增產措施。

一週前，分析師普遍認為V8成員10月會維持現有產量。

由於OPEC+以外全球產油國擴大供應，加上關稅抑制需求，油價目前徘徊在每桶65至70美元的低點，今年以來跌幅達12%。

