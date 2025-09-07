美元恐重演尼克森時代貶值？銀行示警YCC風險 日圓長線上看140

美元指數5日收在97.77，美國財政部長貝森特罕見公開呼籲聯準會應適當回歸長期利率，美銀首席投資策略師Michael Hartnett認為，政治壓力若迫使聯準會轉向，最終可能採取控制收益率曲線（YCC）的手段，美元將如尼克森時代貶值；銀行業者則認為，美元長期呈現偏弱格局，日圓則有望受惠於美日利差而相對有所支撐，長線來看，日圓兌美元有望達140。

Michael Hartnett發布報告表示，在全球長期債券殖利率飆升的壓力下，決策者無法容忍政府融資成本失控，最終將不得不透過量化寬鬆（QE）甚至收益率曲線控制（YCC）來干預，因央行無限印鈔壓低利率，必然會損害美元價值，至於美債價格則因經濟數據轉弱、殖利率壓低而據上行空間，此外，YCC的本質是債務貨幣化，將侵蝕法幣的購買力，因此黃金和加密貨幣有望受到推升。

針對美元未來走勢，渣打銀認為，貨幣市場目前已完成反映聯準會9月將降息的預期，勞動市場利空消息恐讓美元指數再下探更低；國泰世華銀指出，若聯準會重啟降息，美元與其他主要貨幣利差若進一步收斂，將使得美元延續偏弱格局；永豐銀則認為，接下來進入FOMC前緘默期，市場觀望氛圍濃厚，短期內美元仍將區間震盪。

日圓方面，渣打銀指出，儘管因日本銀行的升息步調未定而可能拖累日圓，但美元偏弱的格局可能為日圓提供支撐，12個月觀察有望上升到日圓兌美元140；永豐銀認為，日圓受惠於日本國內實質薪資所得正成長，對於日圓仍維持相對正向評等。